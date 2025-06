I migliori film in streaming Aaron Taylor-Johnson, protagonista di 28 anni dopo

News Cinema

L'attore torna nelle nostre sale grazie all'atteso sequel della saga zombie. Ecco i suoi film in streaming che apprezziamo maggiormente.

Dedichiamo oggi i consueti cinque film in streaming a Aaron Taylor-Johnson, attore che torna sui nostri schermi grazie all'atteso 28 anni dopo di Danny Boyle. In carriera ha alternato cinema d’autore (soprattutto all’inizio) con prodotti ripetutamente commerciali, ottenendo alcuni successi e un paio di scivoloni. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Aaron Taylor-Johnson, protagonista di 28 anni dopo

Kick-Ass (2010)

Kick-Ass: il trailer italiano

L’adattamento cinematografico del fumetto di culto regala a Taylor-Johnson la prima performance di spessore, accanto ad altri attori del calibro di Nicolas Cage, Mark Strong e Chloe Moretz. Kick-Ass alterna violenza grafica molto forte e un tono stilizzato e dirompente. Il risultato è un “ibrido” che solletica l’attenzione del pubblico. Alla regia Matthew Vaughn, che esprimerà poi il meglio del suo cinema sbarazzino con il franchise di Kingsman e X-Men: First Class. Cinema con un’idea precisa e almeno un paio di scene piuttosto riuscite. Col tempo è diventato oggetto di culto, più o meno meritatamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Albert Nobbs (2011)

Albert Nobbs: Il trailer italiano del film con Glenn Close

Il bel film di Rodrigo Garcia offre a Taylor-Johnson la possibilità di recitare insieme a interpreti di primissimo rango come l’immensa Glenn Close, e la sempre efficace Janet McTeer. Ambientato in un'Inghilterra d'altri tempi e di rigidissime strutture sociali, Albert Nobbs è un film a tratti davvero struggente, che vede una protagonista magnifica ottenere la sua ennesima nomination all’Oscar, che avrebbe magari anche meritato una volta tanto. Alcune scene spezzano il cuore, altre intrattengono con gusto e intelligenza. Un film davvero sui generis, dotato di grazia cinematografica. Da vedere e apprezzare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Animali notturni (2016)

Animali Notturni: Il trailer italiano del film - HD

Grazie al ruolo di un criminale psicopatico e sanguinario, Aaron Taylor-Johnson ottiene un Golden Globe come miglior attore non protagonista. La sua prova è certamente di spessore, e contribuisce a fare di Animali notturni di Tom Ford un “oggetto misterioso” piuttosto ipnotico. Gli altri interpreti di livello sono Amy Adams, Jake Gyllenhaal e Michael Shannon che invece arriva alla nomination all’Oscar. Film che si muove su diversi binari, i quali non sempre si intersecano, ma rimangono paralleli a costruire un labirinto visivo e narrativo comunque di effetto, anche con i suoi difetti. Titolo che non esce facilmente dalla mente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Outlaw King - Il re fuorilegge (2018)

Outlaw King - Il re fuorilegge: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Questo film epico di ambientazione medievale diretto da David Mackenzie non viene ricordato così spesso quanto meriterebbe. Si tratta invece di un lungometraggio ben scritto e soprattutto interpretato con rigore da un cast che oltre a Taylor-Johnson vede anche Chris Pine come protagonista, Florence Pugh, Sam Spruell e molti altri attori di presenza indubitabile. Belle ambientazioni, sequenze di battaglia epica, sentimenti che si possono toccare. A noi è piaciuto più di abbastanza, il risultato è intrattenimento intelligente e vigoroso. The Outlaw King è un film robusto, da rivalutare. Disponibile su Netflix.

Nosferatu (2024)

Chiudiamo con l’affascinante remake diretto da Robert Eggers, che si dimostra un enorme successo di pubblico. E anche la critica applaude. Come sempre, il film è visivamente prezioso, soprattutto nella straordinaria fotografia. Nelle atmosfere e nella ricostruzione scenica Nosferatu è senza dubbio di primissima qualità, peccato che Eggers - come gli capita quasi sempre - stia così attento alla messa in scena da dimenticarsi di dirigere gli attori, tutti lasciati recitare la massimo del loro istrionismo. Mentre stranamente Aaron Taylor-Johnson è quello più contenuto, quindi il più efficace. Ci si diverte, ci si spaventa insieme a Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Emma Corrin. Lily-Rose Depp è il punto debole del film. Molto debole… Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.