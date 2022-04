I miglior film in streaming della grande Jessica Lange

News Cinema

L'attrice due volte premio Oscar compie oggi 73 anni. Ripercorriamo una carriera incredibile attraverso 5 dei suoi fantastici film in streaming.

Ha recitato insieme a leggende come Jeff Bridges, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Bill Murray. È stata diretta da autori del calibro di Bob Fosse, Martin Scorsese, Tim Burton e Jim Jarmusch. Ha vinto due premi Oscar e ottenuto altre quattro candidature. Anche se manca sul grande schermo da qualche anno, non si può certo dire che Jessica Lange non sia una delle attrici più affermate e importanti del cinema hollywoodiano contemporaneo. Per celebrare i suoi 73 anni vi riproponiamo dunque cinque dei suoi più famosi film in streaming, tenendo purtroppo conto che mancano purtoppo all’appello titoli come ad esempio All That Jazz, Crimini del cuore o Blue Sky, per cui ha vinto l’Academy Award come miglior attrice protagonista. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Jessica Lange

Il postino suona sempre due volte

Tootsie

Cape Fear

Big Fish - Storie di una vita incredibile

Broken Flowers

Il postino suona sempre due volte (1981)

Partiamo col primo vero ruolo da protagonista per la Lange nel torrido e disperato film diretto da Bob Rafelson. Accanto a un Jack Nicholson brutale e intriso di noir, l’attrice fa de Il postino suona sempre due volte un adattamento cinematografico che graffia il perbenismo del pubblico, capace di arrivare sotto pelle e ferire. Considerato uno dei “film scandalo” del decennio, si tratta principalmente di uno studio di psicologie al limite, ambientato in un momento della storia americana altrettanto duro. Un classico. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Tootsie (1982)

Insieme a All That Jazz, il film che consegna la grandezza di Jessica Lange alla leggenda della Settima Arte. Diretto da un Sydney Pollack in stato di grazia, Tootsie racconta la guerra tra i sessi con un gioco di ribaltamenti e rimandi costruito alla perfezione da una sceneggiatura straordinaria. Il resto lo fanno Dustin Hoffman, Teri Garr, Charles Durning, Bill Murray e tutti gli altri grandi interpreti di una commedia senza eguali, un meccanismo comico davvero inarrivabile. Svariate nomination all'Oscar, ma arriva solo la statuetta alla Lange come non protagonista. Strameritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Cape Fear (1991)

Nel thriller psicologico diretto da Martin Scorsese l’attrice se la vede con Nick Nolte e un Robert De Niro psicopatico al meglio delle sue qualità istrioniche. Remake del classico con Gregory Peck e Robert Mitchum, aggiornato all’estetica strabordante dei primi anni ‘90. Un film vorticoso e viscido, un tour de force visivo girato e montato con maestria assoluta. Cape Fear è uno dei film maggiormente mainstream dell’autore prima della svolta kolossal, ma rimane un’opera molto personale. È come un fuoco che divampa inarrestabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Big Fish - Storie di una vita incredibile (2003)

Un ruolo di contorno ma fondamentale per la bella favola romantica diretta da Tim Burton. Una riflessione sulla magia dell'amore e sul tempo che passa inarrestabile per tutti, Big Fish - Storie di una vita incredibile lavora su molteplici piani temporali e di lettura. Ewan McGregor, Alison Lohman, Billy Crudup e il grande Albert Finney compongono il resto del cast di un film in cui la Lange dimostra che si può lasciare un segno indelebile anche con poche scene. Da rivedere sempre con amore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Broken Flowers (2005)

Insieme a un altro gruppo di attrici straordinarie la Lange è il satellite che ruota intorno al grande protagonista Bill Murray. Diretto da un Jim Jarmusch più preciso e contenuto del solito, Broken Flowers è una commedia sui rapporti umani splendidamente orchestrata, costruita sulla sospensione dei silenzi, sui piccoli scarti di senso che riempiono una vita, oppure la svuotano di senso. Gran Premio della Giuria a Cannes per un’opera davvero pungente, in tutta la sua compostezza sorniona. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.