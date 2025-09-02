I Goonies 2, lo sceneggiatore Potsy Ponciroli ha un nuovo aggiornamento: "La sceneggiatura è pronta al 95%"

News Cinema

Secondo il nuovo sceneggiatore de I Goonies 2, Potsy Ponciroli, la sceneggiatura del film è quasi completa: vedremo presto il sequel al cinema?

I Goonies 2 è in fase di sviluppo, come confermato a inizio 2025, dopo anni di speculazioni e rumors. L'amatissimo cult degli anni '80 diretto da Richard Donner e scritto da Chris Columbus tornerà al cinema con un secondo capitolo a distanza di oltre 40 anni. A sostituire Columbus alla sceneggiatura è stato chiamato Potsy Ponciroli a febbraio 2025 ed è da lui che arrivano gli ultimi aggiornamenti sul film.

I Goonies 2, la sceneggiatura è quasi pronta, parla Potsy Ponciroli

Come riporta Deadline, Potsy Ponciroli ha rivelato che la sceneggiatura de I Goonies 2 è quasi completata: l'aggiornamento è stato divulgato dallo sceneggiatore nel corso di un panel durante l'82esima Mostra del Cinema di Venezia, che si sta svolgendo in questi giorni. Ponciroli ha rivelato di aver quasi completato la seconda stesura della sceneggiatura: la prima è stata "accolta molto bene" e a suo dire si stanno muovendo nella giusta direzione. Lo sceneggiatore ha anche voluto rassicura i fan che il film non sarà un remake dell'originale:

"So che molti dicono 'abbiamo bisogno di un nuovo film sui Goonies' ma sono un grande fan dell'originale, è il mio film preferito di tutti i tempi. Non rifarei mai I Goonies, per me è una storia che non è mai finita, quindi, questo film è quello che voglio vedere come fan"

Se dal punto di vista della scrittura, il film ha trovato in Potsy Ponciroli un valido sceneggiatore, per quanto riguarda la regia il progetto è ancora in alto mare. Così come l'intero processo produttivo non è stato ancora avviato. Mentre alcun membri del cast originale come Ke Huy Quan si sono detti entusiasti di tornare a interpretare i loro personaggi, altri - come Josh Brolin - hanno espresso perplessità sul progetto. Al momento, senza un regista o una data di inizio della produzione, il sequel de I Goonies resta ancora molto lontano dal concretizzarsi.