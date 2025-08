I Goonies 2, Josh Brolin non lo dà così per scontato: "Non vogliamo sporcare il ricordo"

News Cinema

Alla premiere dell'horror Weapons, Josh Brolin ha risposto a una domanda riguardante il sempre rimandato Goonies 2: sono trascorsi ormai 40 anni, e l'attore non è così certo che le cose si sbloccheranno. Bisogna farlo bene, e tutti loro - Spielberg incluso - sono molto esigenti.

Questo Goonies 2 s'ha da fare? Stando alla Warner Bros. sì, anche ultimamente hanno ribadito di avere qualcosa in cantiere. In promozione per l'horror Weapons, il grande Josh Brolin, che nel film originale era il "grandicello" Brand, è stato interpellato ancora una volta in merito... e la sua reazione è possibilista come quella di altri membri del cast, ma anche molto realistica. Dalle sue parole s'intuisce che né lui né le altre persone coinvolte, come Steven Spielberg in qualità di producer, vedono questo progetto come una prescrizione medica... Leggi anche Gremlins 3, I Goonies 2 e il remake di Guardia del Corpo: clamorosi annunci e conferme di Warner Bros.!

Josh Brolin sui Goonies 2: "Io sono schizzinoso, Steven Spielberg pure"

Sono trascorsi ormai ben 40 anni dal primo Goonies del compianto Richard Donner, sceneggiato da Chris Columbus su soggetto di Steven Spielberg, che si occupò anche della produzione. Una delle carriere che furono lanciate da quell'allegro lungometraggio di avventura, a misura di bambino, è quella di Josh Brolin, che nel gruppetto era "il maggiore", il relativamente "maturo" Brand Walsh, fratello di Mickey (Sean Astin). Anche Brolin, tra poco sui nostri schermi con l'horror Weapons, è stato più volte tirato in ballo per un sequel mitologico che non si è finora mai concretizzato. Josh ha le sue idee sull'assenza di fretta per l'operazione Goonies 2...

Io spero che vada in porto, perché qull'esperienza fu meravigliosa. Il film è stato ricevuto molto bene, generazione dopo generazione. Funziona da tutti i punti di vista. La cosa che mi preoccupa è l'idea di poter presentare qualcosa che macchi tutto questo. Non voglio macchiare i ricordi che ho. [...] Tipo: oh, ecco una nuova avventura, i Goonies sono cresciuti, partono con i loro deambulatori, poi cascano da un dirupo perché non ci vedono molto bene... Che cosa potremmo fare? Non lo so. Magari potrebbe essere fantastico. Se Spielberg lo approva, sicuramente sarà buono. Ma mi pare che finora negli anni siano stati scritti cinque copioni e ancora non ne ha approvato uno. Insomma, io sono schizzionoso e pure Spielberg è selettivo, a ragione perché ha gusto.