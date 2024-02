I giorni del cielo: il trailer della versione restaurata del magnifico film di Terrence Malick

News Cinema

La straordinaria opera seconda del regista americano torna in una versione restaurata in 4K, presentata in prima mondiale nella sezione Venezia Classici alla scorsa Mostra del Cinema. Ecco le meragliose immagini di I giorni del cielo.

Con La rabbia giovane, uscito nel 1973, Terrence Malick fu l'autore di un film d'esordio sensazionale, che gli fece immediatamente conquistare l'attenzione del pubblico e della critica.

Prima che Malick tornasse a far uscire un film, prima lunga pausa di alcune ancora più lunghe, e ben note, a seguire, questo riservatissimo e manicale regista americano fece trascorrere cinque anni. Cinque anni passati però tutt'altro che invano: perché la sua opera seconda - che, come vuole un noto luogo comune, è spesso difficile e zoppicante - fu ancora migliore della prima.

Di più, con quel suo secondo film, che si intitola I giorni del cielo (da non confondersi con il quasi omonimo I cancelli del cielo di Michael Cimino), Malick abbracciò senza più riserve ecamuffamenti in stile New Hollywood (la New Hollywood di cui La rabbia giovane era ancora figlio) quello stile inconfondibile per cui è conosciuto dai cinefili di tutto il mondo, fatto di dialatazioni, digressioni, un'estetica che abbraccia il mondo naturale, i paesaggi e le cose con uguale importanza rispetto agli esseri umani, e di voci narranti che spesso sembrano divergere da ciò che vediamo sullo schermo.

I giorni del cielo è un capolavoro, non solo per la storia per racconta, ma anche per le immagini splendide che mette sullo schermo. Immagini che sono state riportate al massimo del loro splendore nel restauro in 4K che è stato fatto del film, presentato in prima mondiale lo scorso settembre alla Mostra del Cinema nella sezione Venezia Classici.

Ora, la versione restaurata in 4K di I giorni del cielo tornerà al cinema (per ora, in Inghilterra, ma speriamo in una distribuzione anche italiana) e anche in home video, e questo è il trailer ufficiale che ne è stato realizzato.



I giorni del cielo: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata in 4K del Film di Terrence Malick - HD

Interpretato da Richard Gere, Sam Shepard, Brooke Adams e Linda Manz nei ruoli principali, I giorni del cielo racconta la storia di un giovane operaio (Gere) che, nel 1910, dopo aver ucciso accidentalmente il suo supervisore, fugge via da Chigago insieme alla sua ragazza (Adams), che spaccia per sua sorella, e alla vera sorella minore (Manz), fino a arrivare nel nord del Texas, dove i tre trovano lavoro come braccianti nei campi di grano di proprietà di uno stoico agricoltore (Shepard) che s'invaghirà del personaggio della Adams, dando il via a un complesso triangolo amoroso.