I film Netflix del 2021: il trailer con la preview di 27 titoli che arriveranno sulla piattaforma quest'anno

Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds presentano il loro Red Notice e gli altri ventisei Netflix Original in arrivo nel corso dei prossimi dodici mesi.

Va bene che è stato un anno purtroppo molto particolare, ma rimane il fatto che tra i film più belli visti nel corso del 2020, molti di questi - tra i quali Mank, Sto pensando di finirla qui e Diamanti grezzi - sono stati film targati Netflix. Anche per questo, ma non solo per questo, è comprensibile che ci sia molto attesa per quanto riguarda i nuovi Netflix Original che vedremo nel corso del 2021.

E allora non è un caso che il colosso dello streaming abbia diffuso un trailer nel quale viene offerta al pubblico una sneak peak di 27 nuovi film che si vedranno in streaming sulla piattaforma nel corso dei prossimi dodici mesi.

A fare gli onori di casa, in questo video, sono Gal Gadot, Dwayne Johnson e Ryan Reynolds, protagonisti di uno dei titoli più attesi tra quelli targati Netflix in arrivo: Red Notice, thriller d'azione venato di commedia diretto dal Rawson Marshall Thurber di Skyscraper, storia di un agente dell'INTERPOL (Johnson) incaricato di catturare la più ricercata ladra d'arte internazionale (Gadot).

Questo l'elenco completo dei 27 film che si vedono (o s'intravedono) nel trailer di Netflix: