I Fantastici 4 Gli Inizi: Su Disney+ la diretta streaming del blue carpet della première a Los Angeles

L'anteprima de I Fantastici 4: Gli Inizi che avrà luogo il 22 luglio a Los Angeles verrà trasmessa in diretta streaming da Disney+. Gli abbonati vedranno l'arrivo del cast, le interviste e uno sneak peak. Il film arriverà nelle sale il 23 luglio.

C'è grande attesa, in quel di Los Angeles, per l'anteprima mondiale de I Fantastici 4: Gli inizi, il film sulla prima famiglia Marvel che arriverà nelle nostre sale il prossimo 23 luglio. I fan italiani di Mr. Fantastic, della Donna Invisibile, della Torcia Umana e della Cosa non possono certo volare in California per vedere Pedro Pascal & Co. sfilare sul red carpet, anzi sul blue carpet che conduce al Dorothy Chandler Pavilion, dove, il 22 luglio, avrà luogo la proiezione, ma non devono intristirsi perché in qualche modo prenderanno parte all'evento. Disney+ trasmetterà infatti in diretta streaming proprio il blu carpet del cinecomic. Da noi il livestream comincerà alle 4 del mattino e resterà poi disponibile su Disney+ insieme a uno speciale sneak peak.

Il blue carpet de I Fantastici 4 Gli inizi: chi ci sarà e cosa si vedrà

La diretta streaming del blue carpet de I Fantastici 4: Gli Inizi segna un nuovo capitolo per Disney+, che porta gli appassionati delle avventure dei Fantastici 4 a vivere le emozioni di un red carpet. Nello specifico gli abbonati vedranno l'arrivo delle star e le interviste al cast. Ci saranno anche delle sorprese speciali. Ecco chi sarà presente all'evento: