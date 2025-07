I Fantastici 4: Gli Inizi, Kevin Feige spiega come l'MCU gestirà uno degli eroi più potenti Marvel dopo questo film

News Cinema

I Fantastici 4: Gli Inizi ha inserito un nuovo, potente personaggio nel Marvel Cinematic Universe: quale impatto avrà Franklin Richards sul MCU?

I Fantastici 4: Gli Inizi ha introdotto un nuovo personaggio il cui futuro è a portata di mano per i Marvel Studios. A raccontare di più è stato proprio Kevin Feige. Il presidente degli Studios ha affrontato l’ingresso di Franklin Richards non soltanto nella Prima Famiglia, ma anche nel più ampio MCU. Quale impatto avrà Franklin sul Marvel Cinematic Universe?

I Fantastici 4: Gli Inizi, quale impatto avrà Franklin Richards sul MCU secondo Kevin Feige

Nei fumetti Marvel, Franklin Richards è stato introdotto come il figlio di Reed Richards e Sue Storm esattamente come accade anche ne I Fantastici 4: Gli Inizi. Ed è possibile che, come nei fumetti, anche questa versione live action celi dei poteri immensi. A seguire faremo riferimento a quanto accaduto nel film, per cui chi non desidera anticipazioni dovrebbe tornare in un secondo momento alla lettura di questo articolo. Quando la Prima Famiglia si imbatte in Galactus, è proprio il gigantesco villain a spiegare loro che quel bambino ha poteri cosmici immensi ed è la sua unica ancora di salvezza. Il potere di Franklin, ancora nel grembo materno, a detta di Galactus è così grande da poter fermare la sua fame una volta per tutte.

Nei fumetti, Franklin è in grado di alterare l’universo e deformare la realtà. Mutante di livello Omega, Franklin ha catturato l’attenzione anche di Dottor Destino nella scena post-credit del film, a dimostrazione del fatto che i suoi poteri sono davvero interessanti ed unici. In una recente intervista, Kevin Feige ha spiegato perché hanno deciso di aggiungere proprio adesso uno dei personaggi Marvel più potenti e quale impatto avrà sul resto del MCU:

Beh, penso, come sempre, di guardare i fumetti. Guardate i fumetti. C'è un grande potenziale in Franklin. C'è un grande potenziale nell'altro bambino. E, insomma, il motivo per cui abbiamo deciso di farlo per primo è che non era mai stato fatto prima. Ci sono stati quattro film, come ben sapete. E Franklin non ne aveva mai fatto parte. Quindi, mentre cercavamo un modo per distinguerlo, per realizzare una versione definitiva dei Fantastici Quattro, abbiamo pensato che l'idea di quel bambino e della sua importanza futura sarebbe stata un buon punto di partenza e da abbracciare. Ed è certamente ciò che Matt ha abbracciato.