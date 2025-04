I Fantastici 4: Gli Inizi, Joseph Quinn svela che il suo Johnny Storm è diverso da quello di Chris Evans: "Meno donnaiolo"

News Cinema

Ne I Fantastici 4: Gli Inizi Johnny Storm è interpretato da Joseph Quinn e l'attore ha rivelato in che modo la sua versione sarà diversa da quella portata al cinema da Chris Evans.

I Fantastici 4: Gli Inizi arriverà al cinema nell'estate del 2025, introducendo ufficialmente la Prima Famiglia Marvel nel MCU: i quattro supereroi saranno interpretati da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, ma in passato erano già apparsi sul grande schermo. La versione più nota al pubblico è quella della pellicola del 2005 con Ioan Guffud (Reed Richards/Mr Fantastic), Jessica Alba (Sue Storm/Donna Invisibile), Chris Evans nel ruolo della Torcia Umana/Johnny Storm e Michael Chiklis (Ben Grimm/La Cosa). A suscitare un certo interesse è sicuramente il personaggio di Johnny Storm, che nella versione del 2005 era un donnaiolo incallito, mentre nel reboot diretto da Matt Shakman avrà una personalità decisamente diversa, come ha rivelato il suo interprete.

In un articolo di approfondimento di Entertainment Weekly sull'atteso reboot de I Fantastici 4: Gli Inizi, Joseph Quinn ha rivelato che il suo personaggio sarà molto diverso da quello che abbiamo visto al cinema, interpretato da Chris Evans nella pellicola del 2005. Secondo l'attore de Il Gladiatore 2, infatti, il suo Johnny Storm sarà sicuramente un uomo spavaldo e divertente, ma verrà meno in lui l'essere un donnaiolo incallito, come era invece stato interpretato da Evans:

"Io e Kevin [Feige ndr] ne abbiamo parlato e stavamo considerando le sue precedenti iterazioni e come sarebbe invece oggi. Johnny è stato etichettato come un donnaiolo, un tipo che se ne frega di tutti, ma è ancora qualcosa considerato sexy in questi tempi? Non credo. Questa versione di Johnny sarà meno insensibile verso i sentimenti degli altir e si spera che ci sia una maggiore consapevolezza su ciò che lo spinge a comportarsi in quel modo per cercare delle attenzioni"

Anche il regista Matt Shakman ha rivelato che il film metterà in luce anche l'intelligenza di Johnny, dato che anche lui è uno dei membri dell'equipaggio che andrà nello spazio: "Lui è molto intelligente, è su un'astronave per un motivo e penso che a volte le persone dimentichino che in varie storie dei fumetti Johnny è stato tra i più eroici dei suoi compagni, anche se stempera l'eroismo con il suo senso dello humour. Dopotutto, è il fratello di Sue Storm, sono fatti della stessa pasta".

I Fantastici 4: Gli Inizi arriverà in sala il 23 luglio 2025 e vedrà la Prima Famiglia Marvel affrontare la minaccia di Galactus (Ralph Ineson), pronto a portare distruzione nel mondo dei quattro supereroi. La storia sarà ambientata in un universo diverso da quelli conosciuti fino a ora: una New York retro-futuristica degli anni '60 nella quale operano i protagonisti.