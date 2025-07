I Fantastici 4 - Gli inizi in vetta al boxoffice italiano del weekend: guardando i numeri, è la sperata ripartenza?

News Cinema

I Fantastici 4: Gli inizi è primo al botteghino italiano del weekend, con la partenza migliore per un cinecomic nel 2025, mentre i numeri mondiali sono solidi (seppur lontani da exploit come Deadpool & Wolverine). Seguono Jurassic World: La rinascita e Superman.

I Fantastici 4: Gli inizi è partito in vetta al boxoffice italiano del weekend, con 3.473.920 euro raccolti in cinque giorni (precisamente 2.542.640 nel weekend, fonte Cinetel), diventando il miglior debutto dell'anno in Italia per un cinecomic: certo è lontano il boom dell'anno scorso di Deadpool & Wolverine (6.975.250 euro sempre sui cinque giorni!). Per rimanere in territorio Marvel Studios, quest'anno Captain America: Brave New World aveva debuttato qui in Italia con 2.900.000 euro, Thunderbolts* con 2.385.700, per cui c'è un effettivo miglioramento: non è abbastanza forte da confermare la ripresa totale dell'MCU, ma va registrato. Nel mondo si parla di 218 milioni di dollari, praticamente uguali a quelli raccolti alla partenza da Superman (217), con una suddivisione tra Stati Uniti ed Europa molto simile (120 negli USA). Qui da noi tuttavia Superman all'esordio non era riuscito a scalzare Jurassic World: La rinascita, volando basso con 1.995.100 euro in cinque giorni (1.555.646 nel weekend). Variety parla di un budget sui 200 milioni per il film di Matt Shakman con Pedro Pascal e Vanessa Kirby: un pari almeno per i costi di lavorazione, marketing escluso, dovrebbe essere assicurato.