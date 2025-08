I Fantastici 4 - Gli inizi è sempre primo al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

I Fantastici 4: Gli inizi non ha avuto problemi a mantenere la vetta del botteghino italiano (ma ha perso molto terreno negli USA al secondo weekend). Lo seguono Jurassic World - La rinascita e Bring Her Back.

I Fantastici 4: Gli inizi ha mantenuto facilmente la vetta al boxoffice italiano del weekend, raccogliendo un altro 1.321.000 euro, per un totale fino a questo momento di 6.061.750. Non è ancora entrato nella top 10 Cinetel dei più alti incassi dell'anno solare (l'ultimo in classifica è Biancaneve con 7.192.400). A dispetto infatti di un apprezzamento generalmente positivo di pubblico e critica (seppur non entusiastico, va notato), il film di Matt Shakman con Pedro Pascal e Vanessa Kirby negli USA è calato già del 66% rispetto al weekend d'esordio: non proprio una grande performance per un capitolo sulla carta così importante per il Marvel Cinematic Universe. Attualmente l'esito mondiale del lungometraggio si aggira sui 368.727.635 dollari (fonte Boxofficemojo): Variety parla di un budget superiore ai 200 milioni, marketing escluso, per cui sembra improbabile che l'opera si riveli un grande spartiacque per i Marvel Studios, anche se per lo meno i costi di lavorazione dovrebbero essere coperti.