I Demoni, James Cameron al lavoro su un nuovo adattamento cinematografico dopo Avatar

James Cameron non è interessato soltanto a Pandora. Dopo anni dedicati interamente allo sviluppo del franchise di Avatar, l’acclamato regista avrebbe rivolto la propria attenzione ad un nuovo progetto non collegato ai Na’vi. Secondo quanto riferito da Collider, il regista avrebbe ottenuto i diritti cinematografici per adattare The Devils, un romanzo fantasy scritto da Joe Abercrombie e pubblicato anche in Italia con il titolo I Demoni.

The Devils, James Cameron realizzerà un nuovo film adattando il romanzo fantasy di Joe Abercrombie

Tramite i propri account social (Instagram, Twitter e Threads), James Cameron ha annunciato che avrebbe realizzato con la sua casa di produzione Lighstorm un nuovo adattamento cinematografico tratto dal romanzo The Devils. Pur non avendo condiviso molti dettagli in merito al progetto in questione, è stata confermata la collaborazione tra Cameron e l’autore del romanzo per la realizzazione della sceneggiatura, scritta quindi a quattro mani. Il romanzo in realtà è di recentissima pubblicazione (è approdato sugli scaffali britannici ad inizio maggio 2025) e ha rapidamente scalato le classifiche nel Regno Unito.

E mentre James Cameron si appresta a tornare al cinema con il terzo capitolo del suo franchise di successo Avatar: Fuoco e Cenere, previsto sul grande schermo per dicembre 2025, il regista ha voluto occuparsi anche di una storia parallela e slegata dal mondo di Pandora, ma non è chiaro se figurerà come regista: al momento è certa la sua partecipazione come sceneggiatore e produttore. In merito alla trama di The Devils, il romanzo è ambientato in un mondo oscuro e devastato dalla guerra dove prevale la magia nera che influenza giochi di poteri. Nel frattempo, i conflitti armati procedono costanti e il protagonista della storia è un ex generale caduto in disgrazia e persino condannato a morte che riesce a scamparla poiché assoldato per una missione pericolosa e disperata: insieme ad una squadra composta da personaggi dalla dubbia morale (reietti, criminali) noti per l’appunto come I Demoni, l’ex generale dovrà contrastare una minaccia terrificante che potrebbe causare l’estinzione dell’umanità.