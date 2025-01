I colori dell'anima, il trailer italiano dell'anime di Naoko Yamada al cinema dal 24 al 26 febbraio

News Cinema

Anime Factory di Plaion Pictures porta al cinema in uscita evento il lungometraggio anime I colori dell'anima di Naoko Yamada, già autrice di La forma della voce. Ecco trailer italiano ufficiale e poster.

Otto anni fa avevamo visto il suo La forma della voce, ora la regista Naoko Yamada torna col lungometraggio anime I colori dell'anima, che Anime Factory (etichetta specializzata della famiglia Plaion Pictures) porta nei nostri cinema in uscita evento il 24-25-26 febbraio. Possiamo mostrarvi trailer italiano uffiiciale e poster del film a cura dello studio Science SARU, già dietro all'adattamento in anime del manga DanDaDan (nel luglio 2025 arriva la seconda stagione) e Scott Pilgrim - La serie.





I colori dell'anima, la storia del nuovo film di Naoko Yamada

I colori dell'anima racconta di Totsuko, liceale che ha la curiosa capacità di vedere i "colori" delle altre persone, il loro modo di emettere cromaticamente eccitazione, serenità, gioia o dolore. Affascinata dal colore emesso dalla sua compagna di classe Kimi, accetta di formare con lei e il giovane Rui, un ragazzo appassionato di musica, una piccola band (nonostante Totsuko non sappia suonare!). Vuole condividere un'esperienza con questi coetanei interessanti, esercitandosi con loro in una chiesa su un'isola lontana. Quali sono i loro veri colori? Riusciranno a esprimerli attraverso la musica?

Produce Genki Kawamura, che si è già occupato di lungometraggi amatissimi anche all'estero come Your Name e Suzume di Makoto Shinkai, già tra i sostenitori di questo particolare nuovo lavoro di Yamada.

Tra i lavori precedenti di Naoko ricordiamo anche Liz e l'uccellino azzurro (2018) e la serie Heike monogatari (The Heike Story, 2021).