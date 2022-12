I 100 migliori film della storia del Cinema secondo Variety: 1° Psyco, 5° Pulp Fiction, 33° 8 1/2, 45° Titanic

News Cinema

Lo storico magazine americano Variety, che da sempre si occupa di showbusiness, ha stilato la classifica dei 100 migliori film della storia del cinema. Quanti ne avete visti? Siete d'accordo?

Fondato nel 1905 per raccontare la scena teatrale e del vaudeville di New York, il magazine Variety non si occupò di cinema prima del 1933, quando l'interesse intorno ai film come forma di intrattenimento non poteva più essere ignorato. Da quel momento una redazione distaccata a Los Angeles avrebbe dovuto seguire editorialmente l'attività degli studios di Hollywood. Oggi Variety è la testata americana più importante del mondo dello showbusiness. Essendo dunque vecchia quasi quanto la settima arte, i giornalisti che la animano si sono sentiti in dovere di stilare la classifica con i 100 migliori film della storia del cinema.

Come si decide se un titolo è degno di entrare in una lista così ristretta?

Ci sono film che hanno portato qualcosa di diverso nel momento in cui sono arrivati nelle sale, che hanno avuto il potere di innovare l'esperienza di visione attraverso l'arte della narrazione per immagini e della tecnica applicata, che sono arrivati per restare e ispirare i filmmaker delle generazioni successive. Variety ha chiamato a raccolta più di trenta suoi collaboratori, tra critici, scrittori e redattori, per invitarli a creare una lista impossibile, frutto di votazioni e medie aritmetiche per mettere in ordine una serie di capolavori cinematografici dalla prima alla centesima posizione.

Con questa lista "vogliamo riflettere la bellissma varità di capogiri dell'esperienza cinematografica" per celebrare "lo spirito del cinema che è da sempre un paesaggio di eclettismo da brivido", a prescindere dal genere di appartenenza. Nell'articolo si legge inoltre che le opinioni dei lettori sono le benvenute, perché "questa è la natura della bestia, quella natura protettiva nei confronti di una passione e dei sentimenti della gente verso i propri film preferiti".

Variety: la Top 100 dei migliori film della storia del Cinema

Prima di scorrere i titoli qui sotto per cercare quelli non presenti ed esclamare parole più o meno scurrili, proviamo ad annuire con il capo quando vediamo le opere che non possono non esserci. Intanto, siamo d'accordo che al numero 1 dovrebbe esserci un film di Alfred Hitchcock o di Stanley Kubrick? Infatti così è, con Psycho del maestro del brivido al primo posto. Dobbiamo scendere al numero 7 invece per trovare 2001: Odissea nelleo spazio. Tre gli italiani: 8 1/2 di Federico Fellini, L'avventura di Michelangelo Antonioni e Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica. Dopo aver manifestato il vostro disappunto, divertitevi a contare quanti di questi 100 migliori film della storia del cinema avete effettivamente visto.