Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Tom Blyth e Rachel Zegler nella prima foto del film

Arriva finalmente la primissima immagine di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel dei vari Hunger Games che narra la giovinezza di Coriolanus Snow. Nella fotografia ci sono i protagonisti Tom Blyth e Rachel Zegler, e l'idillio maschera i guai a venire.

A poche ore dalla notizia che al cast di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente si è unita Viola Davis nei panni della perfida Volumnia Gaul, arriva la prima foto del film. A pubblicarla in esclusiva è stato Vanity Fair, a cui il regista Francis Lawrence ha rilasciato un'intervista. Nell'immagine non compare la new entry ma i due interpreti principali del prequel della saga di Hunger Games: Tom Blyth alias Coriolanus Snow e Rachel Zegler alias Lucy Gray Baird.

Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente è una storia d'amore

Ambientato 64 anni prima di Hunger Games (primo film della saga con Jennifer Lawrence), Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente vede protagonista un Coriolanus Snow adolescente e ancora piuttosto innocente. Nel film il ragazzo si troverà a dover scegliere fra l'amore per Lucy Gray Baird, che sarà il tributo femminile del Distretto 12 e i consigli malvagi di Volumnia Gaul (Viola Davis), che fa leva sulla sua ambizione per trasformarlo in un uomo assetato di potere e senza scrupoli. Nell'intervista, Francis Lawrence ci ha tenuto a dire che il film è soprattutto una storia d'amore, "una storia d'amore ambientata in un mondo diverso in un'epoca diversa". La centralità di questo tema è un elemento nuovo per la serie, che ha sempre anteposto la sopravvivenza (di Katniss Everdeen) al sentimento. Inoltre il prequel avrà modo di esplorare diffusamente la mitologia di Panem prima del periodo turbolento conosciuto come "the dark days" (i giorni cupi).

Nel cast di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente troviamo anche Hunter Schafer, Peter Dinklage e Jason Schwartzman, e l'arrivo in sala, almeno negli USA, è previsto per il 17 novembre del 2023.

La prima foto di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente

La prima foto di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente è in linea con quanto detto da Francis Lawrence sull'importanza dell’amore nel film. Tom Blyth e Rachel Zegler (la Maria dello West Side Story di Steven Spielberg) sono sdraiati sull'erba in quella che sembra una giornata di sole e si tengono per mano. La loro felicità, ahinoi, è destinata a naufragare o comunque ad essere messa in discussione, come sappiamo dai vari capitoli di Hunger Games. A una prima occhiata l'immagine appare idilliaca, ma nello sguardo di Coriolanus, che è orfano e si è iscritto all'Accademia, c'è qualcosa di sinistro. A ben pensarci, nemmeno il taglio di capelli è confortante.