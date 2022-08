Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: Vola Davis è la supercattiva Volumnia Gaul

News Cinema

Viola Davis entra a far parte del cast di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel della saga cinematografica di Hunger Games. L’attrice sarà Volumnia Gaul, una villain con i fiocchi.

Ad arricchire il cast già all star di Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, che sappiamo essere il prequel di Hunger Games, arriva Viola Davis, che interpreterà la stratega della decima edizione degli Hunger Games. Il suo personaggio si chiama Volumnia Gaul ed è decisamente la villain del film, che si svolge sessantaquattro anni prima del capostipite della saga cinematografica e racconta del giovane Coriolanus Snow, che nella sua versione adulta, anzi anziana, ha il volto di Donald Sutherland.

Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente: il cast e la trama

Diretto da Francis Lawrence, che è il regista degli altri quattro film della saga, Hunger Games - La Ballata dell'Usignolo e del Serpente è interpretato da Tom Blyth (nei panni di Coriolanus Snow adolescente) Rachel Zegler (Lucy Gray Baird, tributo femminile del distretto 12) Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth, mentore del Distretto 12), Peter Dinklage (Casca Highbottom alias l'involontario creatore degli Hunger Games) e Hunter Schafer nella parte di Tigris Snow, la cugina di Coriolanus.

Ecco la sinossi ufficiale di Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente:

Hunger Games - La ballata dell'Usignolo e del Serpente racconta la storia di un giovane Coriolanus Snow ,anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem. Il ragazzo a diciotto anni viene scelto come mentore per i decimi Hunger Games e spera in questo modo di poter rialzare il nome della sua casata, caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Coriolanus rappresenta l'ultima speranza per tutta la sua famiglia per tornare a splendere come un tempo. Il ragazzo dovrà essere il mentore del tributo femminile del Distretto 12, Lucy Gray Baird. Nonostante le sue misere origini, la giovane riesce ad affascinare quasi tutta Panem durante la cerimonia della mietitura, cantando mentre sul suo volto aleggia un'aria di sfida. Dopo questa performance, Coriolanus capisce che potrebbe usare la situazione a suo favore e facendo gioco di squadra con Lucy, unendo la loro astuzia politica e il loro istinto per lo spettacolo, cercheranno di sopravvivere in una corsa contro il tempo, al termine della quale verrà decretato chi sarà l'usignolo e chi il serpente.

Volumnia Gaul: identikit di una cattivissima

A proposito del casting di Viola Davis, il presidente della Lionsgate ha dichiarato:

La sua straordinaria e forte presenza aggiungerà complessità e pericolo alla storia.

Ma che tipo è Volumnia Gaul? A spiegarlo è il regista Francis Lawrence:

La Dottoressa Gaul è tanto crudele quanto creativa e tanto impavida quanto straordinaria.

Lawrence descrive il personaggio come determinante per l'ascesa di Coriolanus Snow, avendolo plasmato di soppiatto per trasformarlo in una delle figure politiche più autoritarie della storia di Panem.

Sembra che Volumnia Gaul sia la più cattiva fra i cattivi dei vari Hunger Games. Ha insegnato sia all'Accademia che all'Università. La sua carriera l'ha portata a diventare la mente della Divisione delle Armi Sperimentali, promuovendo la creazione, in un laboratorio, degli orribili muttations, creature ibride che negli Hunger Games vengono usate come armi.

Come Coriolanus, Volumnia Gaul attinge dal "Coriolano" di William Shakespeare, nel quale Volumnia è il mome della moglie di Coriolano.

Hunger Games - La Ballata dell’'signolo e del Serpente è basato, come il resto della saga, sull’opera di Suzanne Collins, nello specifico l'omonimo romanzo pubblicato nel 2020. Il film arriverà in sala nel mese di novembre del 2023.