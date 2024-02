Hulk, Mark Ruffalo aperto a un film tutto per l'eroe, ma lo vede difficile

News Cinema

Mark Ruffalo, in questi giorni candidato all'Oscar per Povere creature!, ha parlato della disponibilità per un film tutto dedicato a Hulk: lui sarebbe della partita, naturalmente, però vede la cosa al momento improbabile...

Nominato all'Oscar 2024 come miglior attore non protagonista per Povere creature!, il simpatico Mark Ruffalo si gode un altro dei suoi momenti di gloria, ed è abbastanza normale che in un'intervista con GQ gli si domandi del destino del suo Bruce Banner / Hulk, in un momento di rivoluzione strategica nei Marvel Studios. Ruffalo, che lo ha interpretato l'ultima volta in She-Hulk, commenta così la possibilità di un film tutto dedicato alla Furia Verde... Leggi anche Captain America: Brave New World, Mark Ruffalo suggerisce che includerà anche Hulk ma arriva la smentita

Mark Ruffalo su un assolo di Hulk: "Costa troppo!"

Povere creature! gli ha portato una nomination agli Oscar 2024 come miglior attore non protagonista, però Mark Ruffalo non dimentica nemmeno il cinema mainstream che ha frequentato presso i Marvel Studios, interpretando Bruce Banner alias Hulk a partire da The Avengers del 2012. Ruffalo aveva raccolto la parte dal dimissionario Edward Norton dopo l'insuccesso dell'Incredibile Hulk, e in effetti da allora manca un assolo sul grande schermo per la Furia Verde (nel 2003 Ang Lee ci aveva provato con Eric Bana star in Hulk). L'ultima volta che Ruffalo si è gonfiato per incarnare il mito è stata nella criticata serie tv She-Hulk: Attorney at Law del 2022, un costoso flop di critica e pubblico per i Marvel Studios. E proprio di soldi in effetti si parla in questo caso, perché Mark ci dice: "Mi piacerebbe fare un film tutto su Hulk, ma non penso che accadrà mai. La CGI per creare il personaggio costa parecchio, anche se ora è più abbordabile. Ma costa tantissimo applicarla su un intero film, ecco perché usano Hulk col contagocce. Non convengo!"

Chissà se Ruffalo dice sul serio: dopotutto in ben due casi precedenti il budget per provarci si era pure trovato. Più facile credere che i Marvel Studios siano in un momento di crisi d'identità commerciale e, considerando che i film incentrati su Hulk non sono mai andati troppo bene, non è Bruce Banner il cavallo su cui puntare per ripartire. Deadpool & Wolverine, in sala dal 24 luglio, ha prospettive più rosee.