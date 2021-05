Hugh Jackman in Deadpool 3? Lo chiede un poliziotto e Hugh gli fa un video per Ryan Reynolds

News Cinema

Un video messaggio per Ryan Reynolds arriva su instagram da parte di un poliziotto di New York che incontra per caso Hugh Jackman.

In una delle sue passeggiate quotidiane newyorchesi, Hugh Jackman si è fermato a fare due chiacchiere un agente della Parks Enforcement Patrol, un corpo di polizia civile che sorveglia le ampie aree verdi di New York. L'agente John Dobkowski ha detto all'attore che vorrebbe vederlo in Deadpool 3 e Jackman non ha perso occasione per tirare fuori lo smartphone e fargli ripetere ciò che gli aveva appena detto. L'intento è quello di stuzzicare Ryan Reynolds, come abitualmente fanno reciprocamente le due star che portano avanti da tempo un ironico odio l'uno verso l'altro.

"L'agente Dobkowski dispensa un consiglio incredibilmente intelligente per la tua carriera Ryan Reynolds" scrive Hugh Jackman postando il video e aggiungendo "Sharing is caring", condividere significa avere cura. Deadpool 3 è in lenta fase di scrittura con la supervisione di Ryan Reynolds e del boss della Marvel Kevin Feige che aveva annunciato l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe del personaggio mantenendone il carattere irriverente e scurrile vietato ai minori. Le riprese del film inizieranno nel 2022, dunque non vedremo Deadpool 3 prima del 2023.

Qui sotto lo scambio tra l'attore e l'agente e più in basso il video.

HJ: Ok, come ti chiami?

Agente: John Dobkowski.

HJ: John si è avvicinato a me e pensavo mi avrebbe fatto una multa, invece no. John, dì quello che hai detto a me.

Agente: Hey Ryan, devi ingaggiare quest'uomo in Deadpool 3, anche se si tratta di un cameo di 10 minuti. Sarebbe fantastico, il film diventerebbe grandioso e farebbe esplodere il box office.

HJ: Devi prenderlo o ti multo.

Agente: O ti multo!