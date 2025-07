Hoppers, il teaser trailer del prossimo Pixar, una commedia di fantascienza... animalista! Dal creatore di Siamo solo orsi

News Cinema

Mentre nei cinema c'è ancora Elio, la Pixar prosegue con le sue storie originali, sperando che qualcuno abbia voglia di vedere anche quelle e non solo Toy Story 5. In primavera ci aspetta Hoppers... e questo è il primo teaser trailer del film scritto e diretto da Daniel Chong, creatore della serie Siamo solo orsi.

Non c'è solo Toy Story 5 nel futuro della Pixar: prima di quello, nel marzo 2026 arriverà al cinema la commedia fantascientifica Hoppers, ideata e diretta da Daniel Chong, già creatore della serie We Bare Bears - Siamo solo orsi per Cartoon Network. La Disney ha diffuso un primo teaser trailer del cartoon, che per abbracciare una tematica animalista parte da premesse che sembrano parodiare Avatar, esplicitamente citato. La protagonista è una ragazzina... che è anche un castoro robotico. Confusi? Guardiamo prima le immagini del cartoon.



Hoppers: Il Primo Trailer del Film Disney Pixar - HD

Hoppers, la trama del nuovo film di animazione Pixar

Anche se nell'estate 2026 tutti si aspettano di incontrare Woody e Buzz in Toy Story 5, a marzo la Pixar si presenterà in sala con un altro film animato a soggetto originale, che arriva dopo lo scivolone (per chi scrive solo in termini economici) di Elio. La storia di Hoppers racconta di Mabel, una ragazza che sperimenta su se stessa l'avatar robotico di un castoro: è talmente efficace da ingannare non solo gli altri animali, ma da permettere a Mabel di interagire con loro anche verbalmente. Scoprirà qualcosa sul mondo animale, ma soprattutto avrà la fatale tentazione di influenzarlo da un punto di vista fin troppo... umano. Lo dimostra bene una delle prime scene del teaser, dove cerca di salvare la vita a un altro castoro, che non se l'aspetta per niente! Hoppers è un parto della mente ironica di Daniel Chong, stimato creatore dell'irresistibile serie We Bare Bears - Siamo solo orsi per Cartoon Network: ne ha sviluppato il soggetto con Jesse Andrews, già coautore del copione del Luca di Enrico Casarosa.

Inutile dire che il passaggio è delicato: il direttore creativo Pete Docter ha spiegato che la Pixar non può vivere di soli sequel, ma dal punto di vista imprenditoriale i quasi 200 milioni di dollari spesi per Elio stanno pagando con un boxoffice mondiale di "soli" 119.240.000 dollari, contro l'incasso di Inside Out 2 l'anno scorso sul 1.700.000.000 dollari. Normale che una proposta come Hoppers non attiri di primo acchito come un marchio di punta, però dobbiamo ricordarci dell'esistenza di progetti come questi, quando abbiamo la tentazione di liquidare Hollywood come la casa delle "idee finite".