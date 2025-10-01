Highlander, anche Jeremy Irons si unisce al cast del reboot

News Cinema

Anche Jeremy Irons affiancherà Henry Cavill nel reboot cinematografico di Highlander, ma chi interpreterà?

Jeremy Irons è un attore particolarmente richiesto in quel di Hollywood. Dopo aver confermato il suo ritorno in The Beekeeper 2, affiancherà anche Henry Cavill in una nuova avventura del grande schermo. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Irons reciterà nel reboot di Highlander. Ma chi interpreterà?

Highlander, Jeremy Irons si unisce al cast del reboot

Diretto da Chad Stahelski (John Wick), il prossimo adattamento cinematografico di Highlander ha dovuto rallentare la corsa a seguito di un infortunio imprevisto che ha coinvolto Henry Cavill durante la fase di pre-produzione. L’attore protagonista si è concesso un po’ di riposo per tornare in forze, mentre la produzione ha posticipato l’inizio delle riprese ad inizio 2026, ma nel frattempo sta coccolando il suo pubblico con un annuncio dopo l’altro che amplia sempre più il cast. Quello di Jeremy Irons è soltanto l’ultimo nome in ordine cronologico ad aver raggiunto Highlander. La star premio Oscar si ritroverà con Henry Cavill sullo schermo per il nuovo reboot voluto da Amazon MGM Studios ed interpreterà uno degli antagonisti del film: secondo le prime anticipazioni, sarà il leader di un ordine segreto chiamato i Guardiani il cui compito è tenere d’occhio gli immortali, considerati una minaccia per l’umanità.

Henry Cavill, com’è noto da tempo, invece interpreterà il protagonista Connor MacLeod, guerriero immortale che nel corso dei secoli ha lottato contro altri immortali. Il cast ha già coinvolto diverse star come Russell Crowe, Dave Bautista, Karen Gillan, Djimon Hounsou e Marisa Abela. Russell Crowe interpreterà uno spadaccino mentore di Connor MacLeod, mentre Dave Bautista sarà un immortale antagonista, Kurgan. Karen Gillan, invece, interpreterà la moglie mortale di Connor, mentre Djimon Hounsou sarà un altro guerriero immortale e Marisa Abela rappresenterà un interesse amoroso per MacLeod. Tra le novità recentemente annunciate anche Drew McIntyre, scelto per interpretare il fratello di Connor. Highlander è il remake dell’omonimo film del 1986 e racconta di Connor MacLeod, un Highlander scozzese del XVI secolo gravemente ferito in battaglia ma sopravvissuto e, una volta emarginato dal suo clan, viene introdotto da Ramirez nella confraternita degli Immortali.