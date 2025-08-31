Hexed: la Disney annuncia il suo nuovo film d'animazione, mostrando il teaser e la prima immagine

News Cinema

Nell'autunno del 2026 conquisterà le sale il nuovo film originale della Disney, che lo ha annunciato durante un evento in Florida, accompagnando la lieta notizia con un breve teaser a cui si è aggiunta la prima immagine. Il titolo è Hexed e conosciamo anche la trama.

Nello stesso giorno in cui, in occasione dell’evento Destination D23: A Journey Around the Worlds of Disney, ha svelato il titolo del prossimo capitolo della saga de L’era Glaciale, ovvero Ice Age: Boiling Point, la Disney ha annunciato il suo prossimo film d’animazione, che arriverà in sala nel mese di novembre 2026. Si tratta di Hexed, che in italiano significa oggetto di una maledizione. A darne notizia è stato direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios, che ha spiegato che a dirigerlo sono Josie Trinidad, a cui dobbiamo la serie animata Zootopia+, e Jason Hand, che è uno dei registi di Oceania 2.

Hexed: la trama, il teaser e un'immagine in anteprima

Presentando Hexed, la Disney ha mostrato e successivamente diffuso sui suoi canali social il teaser del film, che si limita a mostrare il titolo a grosse lettere verdi. Per fortuna, a commento dell’immagine, ci sono preziose righe di testo con un abbozzo di trama:

In arrivo nelle sale nell’autunno del 2026, Hexed della Disney è un film completamente originale che segue le vicende di uno strano adolescente e della sua efficiente e competitiva madre che scoprono che ciò che rende il ragazzo diverso dagli altri potrebbero essere dei poteri magici che porteranno scompiglio nelle loro vite e in un segreto mondo magico.

Il nostro viaggio alla scoperta di Hexed non finisce qui. La fonte della nostra notizia, e cioè la testata online darkhorizons, ci mostra anche la prima immagine del film. Per la precisione, a condividerla (su X) con il mondo intero è stato il direttore dell'animazione (o supervisore all'animazione) David Stodonly. Nella didascalia del suo post leggiamo:

Ecco la prima immagine per il prossimo film della Disney Animation Hexed a cui ho lavorato quest’anno e che è stato annunciato oggi. Sono felicissimo di aver partecipato.