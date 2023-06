Henry Cavill ha quasi soffiato James Bond a Daniel Craig, ma potrebbe diventare il prossimo 007?

News Cinema

Oltre a Daniel Craig, il franchise di 007 ha preso in considerazione anche Henry Cavill per il ruolo da protagonista, ma il regista Martin Campbell oggi svela perché l'attore DC potrebbe non interpretare mai James Bond.

Mentre il mondo intero attende di scoprire chi raccoglierà il testimone di Daniel Craig, il regista di Casino Royale ha rivelato che anche Henry Cavill era in lizza per interpretare l’acclamato agente del grande schermo. Anzi, avrebbe persino raggiunto le fasi finali dell’audizione. Tuttavia non ha mai ottenuto la parte e, a distanza di anni, il regista Martin Campbell ha rivelato ulteriori dettagli in merito a quel provino e perché, anche in futuro, Henry Cavill probabilmente non interpreterà mai James Bond.



James Bond, il regista di Casino Royale ricorda l’audizione di Henry Cavill

Regista neozelandese, Martin Campbell ha guidato diversi 007 sul grande schermo dapprima con GoldenEye uscito nel 1995 con protagonista Pierce Brosnan fino a Casino Royale con Daniel Craig. Ma scegliere il nuovo James Bond non è stato un compito facile e pare che anche Henry Cavill fosse in lizza per il ruolo. Oggi il suo nome è soprattutto accostato all’universo DC, dove ha interpretato Superman, ma non molto tempo fa avrebbe potuto soffiare il ruolo da protagonista a Daniel Craig diventando il nuovo 007. Ora che l’attore ha lasciato il franchise e si prosegue con la ricerca del perfetto successore, in molti hanno puntato su Henry Cavill, considerando che ormai non fa più parte dell’attuale universo DC e neppure di The Witcher. Ricordando la fase di audizione, il regista di Casino Royale ha precisato in merito ad Henry Cavill:

Fu fantastico al provino, la sua recitazione è stata eccezionale. E guardate, se Daniel non fosse esistito Henry sarebbe stato un eccellente James Bond. Aveva un aspetto fantastico, era in ottima forma. Era davvero bello, scolpito. Solo all'epoca sembrava un po' troppo giovane.

Ma, a detta di Martin Campbell, Henry Cavill probabilmente non interpreterà mai James Bond. Intervistato da Express, il regista ha precisato il motivo:

Quando Daniel è arrivato a No Time To Die aveva un’età per cui uno in più sarebbe stato troppo per lui. Penso che abbiano l’obbligo di firmare per tre, non ne sono assolutamente sicuro al 100%. So che Pierce ha firmato per tre. Quindi ci vorranno circa sei anni della tua vita forse? Sospetto che Daniel avesse lo stesso accordo. E anche per il prossimo sarà così. Henry ha 40 anni, quindi quando terminerà il terzo avrà 50 anni.