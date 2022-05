Henry Cavill e I suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'ultimo Superman cinematografico compie oggi 39 anni. Auguriamogli buon compleanno con cinque dei suoi titoli in streaming più famosi.

Compie oggi 39 anni il britannico Henry Cavill, uno degli attori più amati dal pubblico internazionale. Il ruolo di Clark Kent/Superman gli ha conferito la notorietà internazionale, che l’attore ha poi sfruttato per piazzare altri successi di pubblico come ad esempio la serie Netflix The Witcher, una delle più viste nella piattaforma di streaming. Eccovi dunque alcuni dei film in streaming che fino a oggi hanno decretato le fortune di Henry Cavill: si tratta di quattro lungometraggi decisamente mainstream e, ancora a inizio carriera, di una piccola grande sorpresa d’autore. Buona lettura.

Basta che funzioni (2009)

Basta che funzioni: il trailer del film di Woody Allen

Il breve ma divertentissimo ruolo del bello senz’anima permette a Cavill di recitare in uno dei lungometraggi maggiormente sottovalutati di Woody Allen. Interpretato da Larry David come protagonista assoluto, Basta che funzioni possiede infatti un’amarezza di fondo che lo rende vicino alle prime opere dell’autore newyorkese. Merito senza dubbio del protagonista, che porta la sua visione del mondo ancora più malinconica. Momenti di cinema intenso e la solita leggerezza nel tocco fanno di questa commedia un unicum da riscoprire assolutamente. Nel cast anche la bravissima Evan Rachel Wood. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Amazon Prime Video, NOW.

Immortals (2011)

Immortals: Il trailer italiano definitivo

Primo successo mainstream per Cavill, inserito nel ricchissimo cast del fantasy-action immaginato dal talento visionario di Tarsem Singh. Spettacolo visivamente notevole per un film che si regge su un canovaccio appena capace di portare avanti una trama. Poco importa, lo spettacolo è tutto nella visione. Nel cast anche un roccioso Mickey Rourke. Immortals impone definitivamente Cavill e la sua indubitabile presenza scenica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

L’Uomo d’Acciaio (2013)

L'Uomo d'Acciaio: Final trailer italiano HD

Il miglior cinecomic diretto da Zack Snyder dopo il sottovalutato e meraviglioso Watchmen. La origin story di Superman è curata, potente nella visione, ottimamente interpretata da grandi attori di supporto come Kevin Costner e Russell Crowe. L’Uomo d’Acciaio si allunga troppo in un finale slabbrato ma possiede una prima parte davvero convincente, piena di momenti emozionanti. Ottima colonna sonora per un film potente. Perfetto Michael Shannon come villain tutto d’un pezzo. Grosso successo di pubblico, abbastanza meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Batman v Superman: Dawn of Justice: Il trailer italiano ufficiale finale - HD

L’incontro/scontro con il Batman interpretato da Ben Affleck possiede una valanga di difetti ma anche molti pregi. Prima di tutto l’ambientazione molto ben calibrata sui due protagonisti, rugginosi e al tempo stesso splendenti. Batman v Superman: Dawn of Justice mette troppa carne al fuoco soprattutto nel finale, con il mostro cattivo esagerato e ridondante. Ma lo scontro tra i due supereroi funziona, e l’arrivo di Wonder Woman è la carta in più. Jesse Eisenberg come Lex Luthor completamente fuori parte. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Nella parte della super-spia antagonista di Tom Cruise Cavill partecipa a un thriller d’azione che spasso non concede di rifiatare, tanto è ritmato e spettacolare. Mission: Impossible - Fallout conferma la bontà commerciale del franchise, a cui Christopher McQuarrie ha dato solidità narrativa e spessore drammatico. Rebecca Ferguson, Simon Pegg e gli altri membri del cast stanno al gioco con indubbia professionalità. Bel film, uno dei migliori della saga di Ethan Hunt. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.