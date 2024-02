Helen Mirren: "Barbie snobbato agli Oscar? Tanto dopo due anni te li dimentichi"

News Cinema

Helen Mirren, voce narrante di Barbie, esprime il suo parere sulle illustri esclusioni di Greta Gerwig e Margot Robbie dalle categorie principali dei premi Oscar. Onestamente - dice - chi si ricorda i premi di due anni fa? Il film resterà.

Helen Mirren è stata la narratrice nella versione originale di Barbie, candidato ai premi Oscar 2024, ma non in due delle categorie più importanti, cioè regia (Greta Gerwig) e miglior attrice protagonista (Margot Robbie). La decisione dell'Academy ha suscitato scalpore e qualche protesta, anche da Ryan Gosling, però Helen è piuttosto filosofica su tutta la questione. Discutendone con Entertainment Weekly ha ammesso un po' quello che noi tutti sappiamo: sul lungo termine conta l'impatto del film, più dei premi... Leggi anche Barbie, Helen Mirren racconta della scena tagliata con Olivia Colman

Helen Mirren su Margot Robbie e Greta Gerwig snobbate agli Oscar: "È difficile arrabbiarsi per cose così"