Heartstopper, Joe Locke aggiorna sul film: "Ci stiamo divertendo molto"

Joe Locke riprenderà il ruolo da protagonista in Hearstopper: dopo tre stagioni, è in arrivo un capitolo conclusivo sotto forma di film. A che punto è la produzione?

Heartstopper proseguirà con un quarto capitolo finale ma cinematografico. Dopo tre stagioni che hanno appassionato il pubblico di Netflix, la Serie TV ha annunciato che avrebbe concluso le avventure di Charlie e Nick con un grande capitolo finale ma sotto forma di film. Tratto dall’omonima graphic novel di Alice Oseman, Heartstopper è uno dei teen drama romantici più apprezzati dal pubblico della piattaforma e, dopo tre stagioni, è in arrivo un film conclusivo: a che punto è la produzione? Ad offrire un aggiornamento promettente è stato proprio Joe Locke.

Heartstopper, Joe Locke aggiorna sul film: “Siamo a due terzi delle riprese”

Nonostante di recente Locke abbia ottenuto un altro ruolo di spicco in Agatha All Along interpretando il figlio perduto di Scarlet Witch (WandaVision), il suo cuore è ancora fermo in Heartstopper. Serie tv che ha lanciato la sua carriera, l’ha introdotto agli occhi del pubblico come Charlie, un adolescente alle prese con una grande cotta che scoprirà essere corrisposta. Ma, si sa, in amore non va tutto sempre come sperato e talvolta bisogna lottare per tenersi ben stretto quel sentimento. La relazione di Nick (Kit Connor) e Charlie ha affrontato alti e bassi, ma come si concluderà? Una risposta arriverà con il film finale in fase di realizzazione e Joe Locke, in una recente intervista con BBC News, ha rivelato che le riprese proseguono spedite e in armonia: “Sta andando alla grande, siamo quasi a due terzi delle riprese e, toccando ferro, tutto procede bene. Ci stiamo divertendo molto, è un capitolo finale davvero bello della storia”.

Stando all’aggiornamento offerto dall’attore, le riprese del film conclusivo di Heartstopper stanno per concludersi, per cui è probabile che la produzione terminerà entro la fine dell’estate. Alice Oseman è stata coinvolta come sceneggiatrice del film e anche produttrice. Insieme al regista Wash Westmoreland, potrebbero ultimare la fase di post-produzione subito dopo: se così fosse, il film potrebbe arrivare in streaming anche entro la fine dell’anno? Non è da escludere, ma la parola finale spetta soltanto a Netflix.