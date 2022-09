Heart of Stone: video anteprima della spy story Netflix con Gal Gadot

News Cinema

Arriverà su Netflix solo nel 2023, ma la piattaforma streaming ha diffuso la prima ghiotta video presentazione di Heart of Stone, un atteso action spionistico, con Gal Gadot nel ruolo della protagonista Rachel Stone, assieme a Jamie Dornan, Alia Bhatt e Sophie Okonedo e diretto da Tom Harper. Ecco dunque le prime immmagini video, coi commenti del cast.

Heart of Stone: tra spy movie ed action, una storia ancora misteriosa

Di cosa parla Heart of Stone? Netflix non ha ancora diffuso una trama ufficiale del film. Giustamente, trattandosi di una spy story, meno se ne sa e meglio è. Quello che è certo è che Gal Gadot incarna una spia dal "cuore di pietra" (si chiama Stone, Rachel Stone, e a questo il titolo fa riferimento), che sembra una vita di mezzo tra James Bond ed Ethan Hunt. La sceneggiatura è stata scritta dal fumettista Greg Rucka, autore anche di The Old Guard, e dalla Allison Schroeder de Il diritto di contare. Sicuramente i fan della Wonder Woman Gal Gadot non vedranno l'ora di ritrovarla alle prese con un action ambizioso e di ampio respiro.