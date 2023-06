Heart of Stone: Gal Gadot nel trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Ecco le prime immagini video dello spy thriller che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 11 agosto, diretto da Tom Harper.

È apparso online questa notte, dopo la presentazione al TUDUM, l'evento mondiale organizzato da Netflix come vetrina delle sue nuove produzioni originali, il trailer italiano ufficiale di Heart of Stone, atteso spy-thriller che vede protagonista la Wonder Woman del cinema contemporaneo, l'israeliana Gal Gadot.

Nel film, che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dal prossimo 11 agosto, l'attrice interpreta il ruolo di una super spia di nome Rachel Stone, descritta come un incrocio tra James Bond e l'Ethan Hunt di Mission: Impossible, l'unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore.

Heart of Stone è stato sceneggiato dal fumettista Greg Rucka (già autore del copione di The Old Guard) e dalla Allison Schroeder di Il diritto di contare. Dietro alla macchina da presa troviamo il regista di Peaky Blinders e di The Aeronauts, Tom Harper, mentre al fianco della Gadot ci sono, tra gli altri, Jamie Dornan, Alia Bhatt e Matthias Schweighöfer.

Ecco il trailer italiano ufficiale di Heart of Stone.