Harry Styles poteva essere nel Nosferatu di Robert Eggers

Robert Eggers, apprezzato regista di horror e gotico, ha rivelato di aver pensato di coinvolgere Harry Styles nella nuova versione di Nosferatu, nel cui cast c'è già Anya Taylor-Joy.

Ogni fan dell'ex-One Direction Harry Styles sarà curioso di sapere che l'attore e cantante era stato quasi scelto per partecipare al nuovo Nosferatu, diretto prossimamente da Robert Eggers, uno dei più quotati registi contemporanei dell'horror e del gotico. Ma quale ruolo avrebbe rivestito in questa nuova versione del Dracula di Bram Stoker, accanto alla già scelta Anya Taylor-Joy? E perché la cosa non è andata in porto?

Harry Styles fuori dal Nosferatu di Robert Eggers, Anya Taylor-Joy confermata