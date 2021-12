Eternals, la storia di Eros alias Harry Styles secondo la regista

News Cinema

Nonostante sia apparso solo negli end credits di Eternals, l'Eros di Harry Styles aveva per la regista Chloé Zhao una sua precisa storia, un suo trascorso. Sarà alla base del personaggio in futuro?

Se avete visto al cinema Eternals di Chloé Zhao, penultimo tassello del Marvel Cinematic Universe prima dell'esplosione di Spider-Man: No Way Home, dovreste aver assistito a una standing ovation durante una scena nei titoli di coda: lì veniva infatti introdotto il personaggio di Eros, interpretato da Harry Styles, classe 1994, ex degli One Direction. Una scelta di casting ben precisa per Chloé Zhao, che ha immaginato per Eros un trascorso e una cosiddetta "backstory" ad hoc, non necessariamente fedele ai fumetti (ma d'altronde il Marvel Cinematic Universe non lo è con costanza). In un'intervista con Empire, Chloé Zhao ha spiegato cosa aveva in mente...



Eternals: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Eternals, la backstory di Eros interpretato da Harry Styles

Chloé Zhao, premio Oscar per Nomadland, ha spiegato a Empire come sia impostata la sua caratterizzazione di Eros in Eternals e da dove per lei arrivi il personaggio, per il quale ha esplicitamente richiesto Harry Styles. Ecco le parole della regista:

Per me la storia di Eros è che lui ha disertato. Ha detto: "Non lo farò più". Quindi in qualche modo si è appropriato di quella sfera, quella che gli avete visto in mano, è scappato e ha creato Pip il troll. Sono come Han Solo e Chewie. Arishem lo cerca, ormai è un fuorilegge spaziale. Ecco com'era il personaggio nella mia mente. Ma non ho mai detto a Kevin [Fiege, presidente dei Marvel Studios, ndr] "Ecco il personaggio, troviamo un attore". Per me erano inscindibili. Doveva essere Harry. È così che ho presentato la cosa a Kevin.

La storia di Eros nei fumetti Marvel è molto più contorta di questa ed è stata più volte rivisitata. Dalle nostre ricerche qualche mese fa, eseguite perché ammettiamo di essere rimasti candidamente spiazzati dalla sua apparizione, scoprimmo che il personaggio sarebbe Eros di Titano, fratello di Thanos, noto anche come Starfox. Pip il troll è "chiamato in causa" proprio dal legame comune con Thanos, perché Pip è stato al fianco di Adam Warlock-Lui, in lotta appunto con Thanos. In grado di manipolare le emozioni e i centri del piacere cerebrale, Eros nei fumetti una volta è stato persino accusato di averlo fatto a scopi seduttivi. Dubitiamo che questo aspetto possa mai passare nella Hollywood attuale, però non ci stupiremmo se la mitologia fumettistica del personaggio sarà pesantemente rivisitata, in questa maniera o in altre, in una sua successiva apparizione. Forse nell'ancora non confermato Eternals 2? O nella vociferata serie prequel per Disney+? Leggi anche Eternals, i motivi dietro alla morte di un personaggio [SPOILER]