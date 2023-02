Harry Potter: Rupert Grint ha rubato un oggetto di scena l'ultimo giorno di riprese

News Cinema

Rupert Grint alias Ron Weasley di Harry Potter ha raccontato con nonchalance di aver commesso un furto sul set l’ultimo giorno di riprese, eludendo i controlli della sicurezza.

Nelle interviste rilasciate durante il tour promozionale di Bussano alla porta, Rupert Grint ha spesso modo di parlare della saga cinematografica di Harry Potter, che lo ha tenuto impegnato insieme a Daniel Radcliffe e ad Emma Watson dal 2001 al 2011. È capitato così che, tra le altre cose, l'attore abbia raccontato un fatto piuttosto divertente accaduto l'ultimo giorno di riprese di Harry Potter e i doni della morte (parte 1 e 2).

La marachella di Rupert Grint

Proprio perché ha dedicato tanta parte della propria vita ai film di Harry Potter, Rupert Grint era certamente emozionato alla fine della lavorazione e quindi voleva a tutti i costi portare con sé un ricordo del set, o meglio un oggetto. Però era molto difficile riuscirci, perché gli addetti alla sicurezza non si facevano sfuggire nulla e sembravano particolarmente severi. A People l'interprete di Ron Weasley ha raccontato che, per compiere un piccolo furto, si è dovuto ingegnare non poco.

Erano davvero severi. Gli ultimi giorni, gli addetti alla sicurezza di fronte ai cancelli perquisivano le macchine. Ma sono riuscito ugualmente ad uscire con il numero della casa di Harry Potter. L'ho dovuto svitare. Era una situazione losca.

Anche se sono trascorsi oltre 10 anni dalla fine della saga di Harry Potter, l'argomento è ancora di grande interesse e in molti si chiedono se, Animali Fantastici e relativi sequel a parte, ci saranno altri film. Rupert Grint ha ammesso che non gli dispiacerebbe riprendere il ruolo di Ron Weasley ed è lo stesso per Emma Watson con Hermione Granger. Daniel Radcliffe, tuttavia, dichiara di aver chiuso con il franchise, e anche se qualcuno vorrebbe continuare portando al cinema la pièce "Harry Potter e la maledizione dell’erede", senza il protagonista sarebbe difficile andare avanti, a meno di intraprendere la strada dello (o degli) spin off.