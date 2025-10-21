TGCom24
Home | Cinema | News | Harry Potter, reunion "familiare" per i Weasley, cioè Bonnie Wright e i gemelli James & Oliver Phelps
Schede di riferimento
Harry Potter - i film della serie
Anno: 2011
4,5
Harry Potter - i film della serie
Oliver Phelps
Oliver Phelps
James Phelps
James Phelps
Bonnie Wright
Bonnie Wright
News Cinema

Harry Potter, reunion "familiare" per i Weasley, cioè Bonnie Wright e i gemelli James & Oliver Phelps

Domenico Misciagna

Oliver Phelps ha mostrato sui social uno scatto di una cena a Baltimora con suo fratello e Bonnie Wright: è passato tanto tempo ma sì, sono loro i Weasley della saga cinematografica di Harry Potter (anche se nella foto manca Ron alias Rupert Grint).

Harry Potter, reunion "familiare" per i Weasley, cioè Bonnie Wright e i gemelli James & Oliver Phelps

Forse nella saga di Harry Potter è più spontaneo considerare come "famiglia" per eccellenza di Ron Weasley quella composta da lui, Harry stesso e Hermione Granger, ma se parliamo di consaguinei sappiamo bene che Ron ha due fratelli gemelli, Fred e George, nonché la sorella Ginny, futura signora Potter. Rupert Grint, in quanto Ron nella saga cinematografica, ha avuto da sempre la ribalta, però anche i gemelli James & Oliver Phelps, insieme a Bonnie Wright, hanno il loro piccolo posto al sole nel cuore dei fan. E Oliver ha condiviso su Instagram una simpatica "cena di famiglia" in quel di Baltimora.

Harry Potter, che fine hanno fatto i gemelli James & Oliver Phelps e Bonnie Wright

Già, che fine ha fatto una parte più giovane del cast degli Harry Potter cinematografici, ora che sono trascorsi quattordici anni da Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 (2011) e ben ventiquattro dal capostipite Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001)? Bonnie Wright alias Ginny Weasley, classe 1991, dopo i lungometraggi della saga, ha debuttato alla regia del cortometraggio Separate We Come, Separate We Go (2012), presentato a Cannes, dirigendo in seguito altri corti e dedicandosi poi a video musicali. Attivista per l'ambiente, nel 2022 ha pubblicato il libro "Go Gently". Nello stesso anno si è sposata con Andrew Lococo, suo fidanzato storico, e ha avuto un figlio nel 2023.
Anche i Phelps, classe 1986, hanno partecipato a produzioni minori, gestendo però dal 2017 al 2021 un podcast che porta il loro nome, occupandosi allo stesso tempo di beneficenza. Oliver (George Weasley) ha sposato Katy Humphage nel 2015 e ora hanno due bambini. James (Fred Weasley) si è sposato nel 2016 con Annika Ostle... e invece ha due cani. Da oltre vent'anni, nella National Forest del Leicestershire, ci sono due alberi piantati dai gemelli in una cerimonia pubblica: "ovviamente" betulla e frassino, cioè i due legni usati per i manici di scopa nel mondo ideato da J. K. Rowlng.
Non sappiamo se e quanto i tre stiano attendendo il reboot della saga di Harry Potter sotto forma di serie tv, targato HBO Max e in arrivo nel 2027. Leggi anche Harry Potter, James Phelps e Oliver Phelps rivelano gli oggetti di scena presi dal set

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Harry Potter - i film della serie
Anno: 2011
4,5
Harry Potter - i film della serie
Oliver Phelps
Oliver Phelps
James Phelps
James Phelps
Bonnie Wright
Bonnie Wright
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Wicked 2, Colman Domingo sarà la voce del Leone Codardo nel secondo film
news Cinema Wicked 2, Colman Domingo sarà la voce del Leone Codardo nel secondo film
Screamboat, la versione horror di Topolino è pronta a tornare...in compagnia di Minnie!
news Cinema Screamboat, la versione horror di Topolino è pronta a tornare...in compagnia di Minnie!
Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney
news Cinema Rapunzel, Scarlett Johansson commenta il presunto casting del live-action Disney
Wicked - Parte 2, nel film apparirà baby Glinda in un flashback
news Cinema Wicked - Parte 2, nel film apparirà baby Glinda in un flashback
Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre
news Cinema Tron: Ares, i numeri precisi del budget e del flop, un rosso di nove cifre
Anna, recensione del film diretto e interpretato da Monica Guerritore presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025
recensione Cinema Anna, recensione del film diretto e interpretato da Monica Guerritore presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025
Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom non direbbe di no ad un altro film: “I miei figli lo adorano”
news Cinema Pirati dei Caraibi, Orlando Bloom non direbbe di no ad un altro film: “I miei figli lo adorano”
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 21 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 21 Ottobre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Non si ruba a casa dei ladri
Everything Everywhere All at Once
Amore sulle Ali del Vento
Il segreto del mio successo
Questione di Karma
Automata
Scuola di polizia 4: cittadini in... guardia
L'erba del vicino è sempre più verde
Beethoven
Il Coraggio di Blanche
Sentieri selvaggi
Il Sapore del Successo
Film stasera in TV