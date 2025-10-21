Harry Potter, reunion "familiare" per i Weasley, cioè Bonnie Wright e i gemelli James & Oliver Phelps

News Cinema

Oliver Phelps ha mostrato sui social uno scatto di una cena a Baltimora con suo fratello e Bonnie Wright: è passato tanto tempo ma sì, sono loro i Weasley della saga cinematografica di Harry Potter (anche se nella foto manca Ron alias Rupert Grint).

Forse nella saga di Harry Potter è più spontaneo considerare come "famiglia" per eccellenza di Ron Weasley quella composta da lui, Harry stesso e Hermione Granger, ma se parliamo di consaguinei sappiamo bene che Ron ha due fratelli gemelli, Fred e George, nonché la sorella Ginny, futura signora Potter. Rupert Grint, in quanto Ron nella saga cinematografica, ha avuto da sempre la ribalta, però anche i gemelli James & Oliver Phelps, insieme a Bonnie Wright, hanno il loro piccolo posto al sole nel cuore dei fan. E Oliver ha condiviso su Instagram una simpatica "cena di famiglia" in quel di Baltimora.





Harry Potter, che fine hanno fatto i gemelli James & Oliver Phelps e Bonnie Wright

Già, che fine ha fatto una parte più giovane del cast degli Harry Potter cinematografici, ora che sono trascorsi quattordici anni da Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 (2011) e ben ventiquattro dal capostipite Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001)? Bonnie Wright alias Ginny Weasley, classe 1991, dopo i lungometraggi della saga, ha debuttato alla regia del cortometraggio Separate We Come, Separate We Go (2012), presentato a Cannes, dirigendo in seguito altri corti e dedicandosi poi a video musicali. Attivista per l'ambiente, nel 2022 ha pubblicato il libro "Go Gently". Nello stesso anno si è sposata con Andrew Lococo, suo fidanzato storico, e ha avuto un figlio nel 2023.

Anche i Phelps, classe 1986, hanno partecipato a produzioni minori, gestendo però dal 2017 al 2021 un podcast che porta il loro nome, occupandosi allo stesso tempo di beneficenza. Oliver (George Weasley) ha sposato Katy Humphage nel 2015 e ora hanno due bambini. James (Fred Weasley) si è sposato nel 2016 con Annika Ostle... e invece ha due cani. Da oltre vent'anni, nella National Forest del Leicestershire, ci sono due alberi piantati dai gemelli in una cerimonia pubblica: "ovviamente" betulla e frassino, cioè i due legni usati per i manici di scopa nel mondo ideato da J. K. Rowlng.

Non sappiamo se e quanto i tre stiano attendendo il reboot della saga di Harry Potter sotto forma di serie tv, targato HBO Max e in arrivo nel 2027. Leggi anche Harry Potter, James Phelps e Oliver Phelps rivelano gli oggetti di scena presi dal set