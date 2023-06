Harry Potter, il successo della saga cinematografica ha sconvolto Natalia Tena

News Cinema

Natalia Tena non aveva accusato la popolarità di Harry Potter finché non è stata travolta a sua volta dalla saga cinematografica e oggi spiega di aver capito perché piace così tanto.

Natalia Tena non ha realizzato subito il successo che la saga cinematografica di Harry Potter avrebbe guadagnato negli anni. Considerando già l’apprezzamento nei confronti della saga letteraria di J.K. Rowling, era dato quasi per scontato il successo anche sul grande schermo durato ben otto film. Ad oggi l’universo di Harry Potter continua a generare forte curiosità, tanto da aver ispirato una Serie TV reboot nella quale anche Natalia Tena spera di apparire. In più J.K. Rowling ha lavorato anche agli adattamenti di Animali Fantastici, intesi come spin-off prequel di Harry Potter. Ma perché Natalia Tena non credeva possibile un simile successo?



Natalia Tena, sorpresa dal successo di Harry Potter, oggi spiega perché piace così tanto

Oggi Harry Potter è un pilastro della cultura pop. La saga ha incassato 7 miliardi di dollari, come riporta Screen Rant e a breve diventerà anche una serie televisiva. Intanto Natalia Tena, che nei film ha interpretato Nymphadora Tonks, ha riflettuto sull’impatto dei film sul mondo intero e ha rivelato che, quando ha accettato di recitare nella saga, non era preparata alle reazioni intense del pubblico. Ai microfoni di ComingSoon.net, ha dichiarato:

Quando ho fatto il secondo provino per Harry Potter, visto che il primo non era andato molto bene, mi sono preparata a dovere leggendo i libri e entrando effettivamente in quel mondo. Ma non avevo ancora visto i film per cui non ero affatto nervosa all’idea di unirmi alla saga. È stato solo quando sono arrivata agli Studio che ho capito la portata gigantesca di tutto questo. Me ne sono resa conto quando ho partecipato alla première e poi anche con il sesto film. È in quel momento che ho realizzato. Mi sono resa conto dell’effettivo impatto sulle persone, dei paparazzi, dei fan e mi sono detta: ‘Sono in un’altra dimensione’.

Nel corso dell’intervista, Natalia Tena ha anche rivelato perché secondo lei ha avuto così tanto successo. “Penso che Harry Potter funzioni così bene perché alla base, se ci pensi, parla di un bambino che soffre di maltrattamenti e trova la sua famiglia nei suoi amici. Penso che sia un messaggio straordinario, ovviamente è una storia di magia e tutti noi vorremmo che fosse reale. E poi è anche una storia di elaborazione di un lutto. Ecco perché ha avuto così tanto successo: perché è significativa non solo per i bambini, ma anche per gli adulti”.