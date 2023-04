Harry Potter: Ordinata ufficialmente una Serie TV che potrebbe durare fino a 10 stagioni

News Serie TV

HBO Max ha confermato la tanto chiacchierata serie basata sui libri di Harry Potter: ecco i primi dettagli ufficiali, la trama e tutto quello che sappiamo.

La tanto chiacchierata - e da molti già criticata - Serie TV basata direttamente sui romanzi di Harry Potter si farà. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi durante un evento stampa tenuto da Warner Bros. Discovery per presentare il suo nuovo servizio di video in streaming che unirà i contenuti di HBO Max e di Discovery e si chiamerà semplicemente Max. I vertici del servizio hanno descritto il progetto come un "adattamento fedele" di ciascuno dei sette libri di Harry Potter di J.K. Rowling specificando che terrà impegnata la società per 10 anni (non è ancora chiaro se si intende che la serie avrà 10 stagioni o semplicemente che le stagioni previste - presumibilmente 7 come i libri - usciranno in un arco di 10 anni).

Harry Potter: I primi dettagli ufficiali sulla serie ordinata

"Ogni stagione sarà fedele ai libri originali e farà conoscere Harry Potter e le sue incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati, rimarranno al centro del franchise e disponibili per la visione a livello globale", si legge in un comunicato ufficiale di HBO Max. Come emerso in precedenza, J.K. Rowling (che possiede tutti i diritti sulle sue opere) è coinvolta come produttrice esecutiva, mentre David Heyman - che ha contribuito a produrre tutti e otto i film di Harry Potter - è in trattative per riprendere il suo ruolo di produttore esecutivo. Ancora segreto il cast; HBO Max si riserva di annunciarlo in un secondo momento ma a questo punto sembra certo che vedremo nuovi attori nei panni di Harry, Hermione, Ron e di tutti i personaggi che abbiamo amato nei libri e poi nei film.

"Siamo lieti di offrire al pubblico l'opportunità di scoprire Hogwarts in un modo completamente nuovo", ha aggiunto il capo di HBO Casey Bloys. "Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che ci sono ancora amore e sete per il suo mondo magico. In collaborazione con Warner Bros. Television e J.K. Rowling, questa nuova serie Max Original si tufferà a fondo in ciascuno dei libri iconici che i fan hanno continuato ad apprezzare in tutti questi anni".