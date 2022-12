Harry Potter e l'Ordine della Fenice, su NOW aumenta la posta in gioco contro Voldemort

News Cinema

Harry Potter e l'Ordine della Fenice è stato un punto di svolta per l'intera saga creata da J. K. Rowling, non solo narrativamente, ma anche dal punto di vista produttivo.

Ripercorrere la saga di Harry Potter significa anche apprezzarne la sua evoluzione, sia dal punto di vista del racconto, cesellato da J. K. Rowling nei suoi sette romanzi, sia dal punto di vista della storia produttiva: in entrambi i casi il quinto atto Harry Potter e l'Ordine della Fenice rappresentò un potente assestamento di rotta nel ciclo potteriano, per i personaggi e i loro interpreti, così come per il Wizarding World, lo "universe" generato da questa serie di racconti che hanno incantato più generazioni. Come si era arrivati a Harry Potter e l'Ordine della Fenice?



Harry Potter e l'Ordine della Fenice



Harry Potter, i primi quattro capitoli all'insegna dell'autorialità, dell'apprendistato e della crescita

I primi quattro capitoli della saga di Harry Potter, nei romanzi così come al cinema, sono stati Harry Potter e la Pietra Filosofale (2001), Harry Potter e la Camera dei Segreti (2002), Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban (2003) e Harry Potter e il Calice di Fuoco (2005).

Dal punto di vista narrativo, presentano una progressiva evoluzione dei racconti dal puro romanzo di formazione, a base di avventure scolastiche, verso una sfida di più ampio respiro epico: la minaccia scorre sottotraccia ed esploderà più avanti, quando i protagonisti saranno passati dall'infanzia all'adolescenza. In questi primi film c'è un sostanziale equilibrio nella vita a Hogwarts, nonostante la paura per un possibile ritorno di Voldemort: si dispongono le pedine per un gioco che comincerà proprio con L'Ordine della Fenice, lasciando solo al climax del Calice di Fuoco il compito di far comparire per la prima volta la nemesi con le sue fattezze definitive. Sempre nel quarto capitolo i personaggi hanno i primi effettivi turbamenti sentimentali, e allo stesso tempo si scontrano con la morte di un loro coetaneo: nessuno rimane più bambino dopo la combinazione "eros e thanatos", ed è da queste premesse adulte che partirà il quinto atto.



Allo stesso tempo, i primi quattro lungometraggi sono stati anche un percorso esplorativo per la produzione targata Warner Bros. I bambini (poi ragazzi) hanno via via imparato a recitare in modo più convincente, mentre registi differenti accompagnarono questa formazione. I primi due film furono infatti diretti da Chris Columbus, l'autore di Mamma ho perso l'aereo, più incline a gestire il piacevole caos dei bambini. Al premio Oscar Alfonso Cuarón, ai suoi grandangolari e alla sua fotografia spettrale spettò il compito di mettere i protagonisti di fronte al primo vero passo verso l'oscurità, col Prigioniero di Azkaban. Fu poi Mike Newell, veterano del cinema inglese, non estraneo anche a ricostruzioni d'epoca, a gestire i diversi registri dello sfaccettato Calice di fuoco.



l'intera saga di Harry Potter

Da Harry Potter e l'Ordine della Fenice in crescendo, la sfida finale

Harry Potter e l'Ordine della Fenice vede i protagonisti, giovani e anziani, cominciare a organizzare attivamente la resistenza contro Voldemort, e da quel momento in poi la formazione scolastica sarà umiliata e perderà d'importanza, di fronte al disgregarsi dell'equilibrio, con un'imminente guerra civile tra maghi. I ragazzi sono chiamati a una crescita più veloce del previsto, "arruolati" dalla saggezza di Silente per rappresentare la nuova generazione, nel mantenimento dei sani principi contro la deriva di un potere incontrollabile.

È come se questa responsabilità si riflettesse nella struttura produttiva: Harry Potter e l'Ordine della Fenice (2007) è infatti diretto da David Yates, un regista di militanza televisiva, il quale d'ora in poi diverrà il regista titolare non solo di tutti i capitoli successivi, ma anche dell'intero Wizarding World, occupandosi inoltre più avanti della saga prequel di Animali Fantastici. Non c'è più da sperimentare: nel racconto così come nella lavorazione si serrano i ranghi, la squadra che vince deve rimanere stabile, per il successo della serie... e per sconfiggere Voldermort!

Da qui in poi infatti il ciclo gioca in crescendo: dopo Harry Potter e il Principe Mezzosangue (2009), l'ultimo libro viene adattato scorporandolo in due parti, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (2010) e Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (2011), girate allo stesso tempo. Una procedura che in quegli anni ha caratterizzato altre saghe come quella di Hunger Games. In dieci anni di lavoro, per giunta coincidenti con una fase così importante della crescita, l'identificazione tra personaggi e interpreti è per i giovani attori pressocché totale. Rupert Grint dirà all'Independent:

Eravamo sempre con gli adulti, assorbivamo il loro senso dell'umorismo, i loro riferimenti. Mi ricordo sempre che, le poche volte che tornavo a scuola per dare degli esami, mi sentivo proprio distaccato dai miei coetanei. Avevamo in comune molto poco, è una cosa che in un certo senso ti isola. Ecco perché penso che ci sentissimo una famiglia unita sul set. Quando ci stai dentro, non te ne rendi nemmeno conto.

Questa particolare e speciale situazione che si era creata è stata dolcemente espressa nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sempre disponibile su NOW e Sky: realizzato nel 2021, a vent'anni esatti dall'esordio sul grande schermo dell'epica saga, contiene numerose testimonianze di chi ci ha lavorato. È anche una delle ultime occasioni in cui si vedono interagire i protagonisti con Robbie Coltrane alias Hagrid, purtroppo scomparso il 14 ottobre scorso.



Guarda Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts su NOW



Harry Potter e l'Ordine della Fenice, la grande posta in gioco

Come ogni capitolo della serie, Harry Potter e l'Ordine della Fenice ha molti retroscena, ma è interessante filtrarli attraverso quest'idea, di una consapevolezza maggiore della posta in gioco, per il pubblico, per i personaggi e per chi i film li realizzava. Piccoli e grandi primati. Dopo diverse esperienze sul set, Daniel Radcliffe per esempio aveva acquisito sufficiente esperienza da suggerire che Harry indossasse un abito simile a quello del Professor Lupin, per dimostrargli rispetto: la proposta di un attore formato, accolta dal regista. Chissà, forse anche per questa ragione, il quinto atto rimane il preferito di Radcliffe, stando a quanto ha dichiarato tempo fa. Dubitiamo che si debba invece a un altro passaggio fondamentale: il primo bacio di Harry su grande schermo, perché pare che abbia sconvolto più l'interprete di Cho Chang, l'attrice Katie Leung.

Fino al Calice di Fuoco, inoltre, i combattimenti con le bacchette magiche non avevano mai avuto una tale importanza, ma ora che divenivano fondamentali fu necessario creare cinque movimenti definiti, ideati dal coreografo Paul Harris. A tutti gli attori e a tutte le attrici fu concesso però di personalizzare i cinque "passi" con il carattere dei propri personaggi, dal più rigido al più disinvolto.

Consapevoli di un trascorso ormai riconoscibile presso il pubblico, i produttori concessero inoltre qui per la prima volta agli autori di riproporre sequenze dai film precedenti: un passo che ci si può permettere solo quando una saga ha una presa speciale e consolidata nell'immaginario collettivo.

Harry Potter e l'Ordine della Fenice fu infine il primo film della saga a essere distribuito in versione 3D per le sale IMAX.