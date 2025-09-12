Happy Cinefamily, sconti al cinema per le famiglie dal 26 settembre, ecco le modalità
Il Ministero della Cultura ha annunciato l'iniziativa "Happy Cinefamily - Il divertimento inizia dalla famiglia", uno sconto sul prezzo del biglietto per minori di 12 anni accompagnati da due genitori.
Il Ministero della Cultura ha presentato la nuova iniziativa "Happy Cinefamily - Il divertimento inizia dalla famiglia", in una conferenza stampa alla preseza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, del Presidente Anec Mario Lorini, del Presidente Anica Alessandro Usai, e del Presidente Nazionale CNA Gianluca Curti. In poche parole, si tratta di uno sconto sul prezzo del biglietto per le famiglie. Capiamone le modalità precise, premettendo che l'iniziativa partirà il 26 settembre e terminerà il 31 dicembre.
Happy Cinefamily, 2.50 euro di sconto sul biglietto per le famiglie al cinema
La nuova iniziativa promossa dal Ministero della Cultura dal titolo "Happy Cinefamily - Il divertimento inizia dalla famiglia", dal 26 settembre al 31 dicembre 2025, prevede 2.50 euro di sconto sul prezzo di ciascun biglietto, per le famiglie al cinema. Con "famiglia" si intende un nucleo composto da due genitori e almeno un figlio o una figlia sotto i 12 anni. Come sempre accade in questi casi, lo sconto è applicabile solo ai lungometraggi italiani ed europei (quindi non vale per anime, né per film americani o inglesi). Durante la presentazione si è particolarmente sottolineata la proposta di alcuni dei lungometraggi più attesi della stagione, come gli animati Super Charlie e Un topolino sotto l'albero, nonché i film dal vero La vita va così di Riccardo Milani, Per te di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino e Giovani madri dei fratelli Dardenne.
Borgonzoni ha così commentato l'iniziativa: "Un momento di condivisione, non un lusso. È così che vogliamo che venga percepita l’esperienza della fruizione di un film sul grande schermo. [...] Oltre a dare loro un sostegno concreto, rafforzeremo il legame tra il pubblico e il nostro cinema, troppo spesso penalizzato rispetto alle grandi produzioni internazionali. Un segnale forte, insomma, per abbattere le barriere economiche e culturali, creare nuove opportunità e al contempo ribadire che non intendiamo lasciare indietro nessuno, tanto meno il cuore pulsante della nostra società, le famiglie".
Per Mario Lorini, Presidente Anec, le famiglie sono un "segmento di pubblico per cui è giunto il momento di investire con grande convinzione per proseguire il percorso di promozione in sala del cinema e, in questo contesto, della produzione italiana ed europea." Alessandro Usai, Presidente Anica, la vede come un'occasione per "creare un pubblico e un’abitudine alla visione sin dall’infanzia. Oggi la produzione cinematografica italiana rivolta ai ragazzi offre prodotti di grande qualità, ma è ancora poco sviluppata rispetto ad altri Paesi. Iniziative come questa sono essenziali perché contribuiscono ad avvicinare le famiglie e, soprattutto, il pubblico più giovane al nostro cinema e forniscono anche uno stimolo importante a investire nel mercato. I bambini e i ragazzi, infatti, vanno volentieri al cinema, ma quasi sempre per vedere prodotti americani, animazione o supereroi. È quindi cruciale offrire loro anche contenuti italiani di qualità, capaci di parlare il loro linguaggio e raccontare storie vicine alla loro realtà. Naturalmente, affinché questo processo funzioni, serve uno sforzo anche da parte della produzione: è necessario creare più contenuti pensati per quel target. Offrire stimoli per andare in sala è importante, ma lo è altrettanto avere film adatti da proporre".