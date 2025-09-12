Happy Cinefamily, sconti al cinema per le famiglie dal 26 settembre, ecco le modalità

News Cinema

Il Ministero della Cultura ha presentato la nuova iniziativa "Happy Cinefamily - Il divertimento inizia dalla famiglia", in una conferenza stampa alla preseza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, del Presidente Anec Mario Lorini, del Presidente Anica Alessandro Usai, e del Presidente Nazionale CNA Gianluca Curti. In poche parole, si tratta di uno sconto sul prezzo del biglietto per le famiglie. Capiamone le modalità precise, premettendo che l'iniziativa partirà il 26 settembre e terminerà il 31 dicembre.



Happy Cinefamily, 2.50 euro di sconto sul biglietto per le famiglie al cinema