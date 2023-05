Guy Ritichie - Jake Gyllenhaal ed Henry Cavill nel cast del nuovo action movie del regista

News Cinema

Guy Ritchie è pronto a dirigere un nuovo action movie, privo ancora di un titolo ufficiale. Nel cast, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González. Ecco dunque i primi dettagli del progetto.

L'inarrestabile Guy Ritchie è già al lavoro sul suo prossimo progetto. Concluse le riprese dello spy thriller The Ministry of Ungentlemanly Warfare circa due settimane fa, il regista - stando a quanto riportato da Deadline - sarebbe pronto a tornare a collaborare con Henry Cavill in un action movie ad alto budget, già alle prime fasi di sviluppo. Nel cast, a fianco dell'ex Uomo d'Acciaio, il divo di Hollywood Jake Gyllenhaal ed Eiza González.

Guy Ritichie - I primi dettagli della sua ultima fatica

Al momento il progetto è ancora privo di un titolo ufficiale e sono stati rivelati pochissimi dettagli. Descritto come un action movie ad alto budget, il lungometraggio dovrebbe raccontare di due specialisti dell'estrazione - Cavill e Gyllenhaal - che devono individuare un piano di fuga per una negoziatrice di alto profilo. La trama, stando sempre alle prime indiscrezioni, dovrebbe essere intrisa dell'umorismo tipico di Ritichie, divenuto un punto di riferimento del genere action grazie al suo stile inconfondile - indimenticabili i suoi esordi con Lock & Stock - Pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo e RocknRolla e i suoi ultimi lavori, come The Gentlemen ed Operation Fortune, passando poi per i due capitoli dedicati a Sherlock Holmes.

L'action movie sarà presentato ai potenziali distributori\finaziatori al Marché du film del Festival di Cannes, mentre le riprese dovrebbero cominciare la prossima estate, in Spagna. Henry Cavill torna a collaborare con Guy Ritichie per la terza volta - dopo The Ministry of Ungentlemanly Warfare, nel cui cast è presente anche Eiza González, ed Operazione U.N.C.L.E - mentre Jake Gyllenhaal è stato diretto da Ritchie nel war movie The Covenant. Ed è proprio nel tornare a collaborare con le stesse star che il regista ha trovato l'ispirazione necessaria a girare un film ad alto budget:

Accade qualcosa di speciale quando collabori regolarmente con gli stessi partner. Si crea un rapporto di conoscenza e fiducia che permette a tuti di fare il meglio. Jake [Gyllenhaal], Henry [Cavill] ed Eiza [González] sono degli attori incredibilmente talentuosi, impegnati e coinvolgenti. Sarà un action movie intellettualmente stimolante e fisicamente spettacolare.

Al fianco dei due attori protagonisti - che non hanno bisogno di presentazioni - troviamo la giovane star in ascesa Eiza González, già volto di numerosi action movie - Baby Driver - Il genio della fuga, Fast & Furious - Hobbs & Shaw, Godzilla vs. Kong ed Ambulance, in cui ha diviso il set proprio con Jake Gyllenhaal. Quest'anno hanno già debuttato ben due progetti di Guy Ritchie - Operation Fortune, disponibile in Italia su Sky, e The Covenant -, mentre per il 2024 è atteso The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Il regista dovrebbe poi occuparsi anche del remake in live action di Hercules e di un probabile sequel di Aladdin. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.