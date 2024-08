Guillermo del Toro ha visto i fantasmi nella stanza di un hotel mentre era in Scozia per le riprese di Frankenstein

News Cinema

Mentre si trovava in un hotel ottocentesco della Scozia durante la lavorazione di Frankenstein, Guillermo del Toro ha soggiornato in una stanza stregata. Il regista ha percepito con chiarezza presenze paranormali.

Per Guillermo del Toro le riprese di Frankenstein, attualmente ancora in corso, si sono rivelate sorprendenti e in qualche modo vicine agli universi fantastici che il regista messicano ama raccontare nei suoi film. Mentre era in Scozia, il nostro ha infatti avvertito, dentro la camera del suo hotel, vibrazioni e presenze, e si è convinto così di trovarsi in una stanza stregata. La cosa non lo ha turbato più di tanto, anche perché la Scozia, scelta come location per il suo adattamento del celebre romanzo di Mary Shelley, è uno dei paesi in cui sembra si aggirino più fantasmi,

Guillermo del Toro ha percepito la gente morta

Guillermo del Toro ha condiviso su X il racconto della perturbante esperienza vissuta in Scozia in quella che lui stesso ha definito "la stanza più stregata" del suo albergo, un edificio che risale al 1800 in quel di Aberdeen. Inizialmente non era previsto che ci dormisse lui ma uno dei produttori di Frankenstein, ma quest’ultimo ha cambiato camera dopo essere stato testimone di strane manifestazioni. A quel punto il regista non ha resistito e si è trasferito nel luogo del mistero: “Se accadrà qualcosa, non mancherò di informarvi” - ha scritto alla fine del post, che risale a martedì scorso.

Il giorno seguente, il regista ha informato i suoi follower che non era accaduto nulla di strano ma che l'atmosfera che si respirava nella stanza era opprimente e che avvertiva chiaramente una presenza. Del Toro ha aggiunto di non aver dormito nella camera stregata perché aveva bisogno di fare una bella dormita, cosa che non gli sarebbe stata possibile se fosse rimasto:

Non ho intenzione di trascorrere altro tempo qui. Potrebbe trattarsi di una suggestione, ma a questo punto, pur mantenendo questa stanza preferisco dormire altrove. Ho bisogno di 6 ore di sonno per una giornata di riprese produttiva. Ci vado la mattina presto e la sera tardi e sento che oltre a me c'è qualcosa.

Infine, nella giornata di giovedì, Guillermo del Toro ha raccontato di essere andato nella camera posseduta dopo aver staccato e di aver avvertito qualcosa che andava al di là di semplici vibrazioni:

C’è qualcosa di arrabbiato e di territoriale, come una scia di ira.

Il regista ha aggiunto alla spaventosa informazione una fotografia scattata con il cellulare che ritraeva qualcosa di strano che aveva visto nello specchio. Ha detto anche che stava controllando la presenza di voci paranormali.sul suo cellulare.

La testimonianza di Guillermo del Toro è davvero inquietante e ci riconduce alle atmosfere di American Horror Story: Hotel. Per quanto riguarda Frankenstein, uscirà nel 2025 con protagonisti Oscar Isaac e Jacob Elordi. Nel cast anche Mia Goth, David Bradley e Christoph Waltz.