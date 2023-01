Guillermo del Toro ha già scelto il suo prossimo film in stop-motion, dal romanzo di un famoso scrittore

News Cinema

Dopo il successo del suo Pinocchio, Guillermo del Toro ha cominciato a lavorare alla sceneggiatura di un nuovo film in stop-motion, che prende spunto da un libro fantasy di uno scrittore Premio Nobel.

La celeberrima foto in bianco e nero di Guillermo Del Toro che guarda con aria assorta il suo Pinocchio ci sembra perfetta per parlare del prossimo progetto in stop motion del regista messicano.

Come per Pinocchio di Guillermo del Toro, il filmmaker che ci ha regalato La forma dell'acqua prenderà spunto da un libro, precisamente "Il gigante sepolto", scritto dal Premio Nobel Kazuo Ishiguru e pubblicato nel 2015. Non si parla ancora di una data di uscita e nemmeno di inizio lavorazione, dal momento che del Toro è già pieno di impegni, fra cui un film in live-action che potrebbe essere un monster movie. Tuttavia apprendiamo che qualcosa è già stato fatto. Ecco le parole del filmmaker in proposito. La fonte è The Telegram, a cui il nostro ha rilasciato un'intervista:

Il prossimo film in stop-motion è una trasposizione de "Il gigante sepolto" di Kazuo Ishiguro, di cui sto attualmente scrivendo la sceneggiatura con Dennis Kelly. Fra due mesi cominciamo con l'animazione. Prima devo girare un film in live-action. Ma nel frattempo stiamo lavorando a un lookbook e, se tutto va bene, entreremo in produzione fra due anni.

Il gigante sepolto: tutto quello che bisogna sapere del libro

Due anni sono lunghi, ma aspetteremo con pazienza. Nel frattempo occupiamoci del libro che Guillermo del Toro trasformerà in un film. Innanzitutto bisogna dire che Kazuo Ishiguro è uno scrittore di raro talento. Vincitore del Nobel per la Letteratura nel 2017, ha scritto, fra gli altri, "Quel che resta del giorno", diventato l'omonimo film di James Ivory con Anthony Hopkins ed Emma Thompson, e Non lasciarmi, che ha ispirato il film di Mark Romanek del 2010 con Carey Mulligan, Keira Knightley e Andrew Garfield.

"Il gigante sepolto" è un romanzo fantasy ed è ambientato in una specie di Medioevo inglese. Siamo dopo la dominazione romana e il regno di Artù, e nel mondo in cui si muovono i personaggi ci sono creature come orchi, draghi e così via. Protagonisti della vicenda sono due anziani, Axl e Beatrice, che vanno in cerca del loro figlio scomparso. Ci sono poi personaggi secondari come cavalieri e guerrieri.

Il Dennis Kelly con cui Guillermo del Toro sta lavorando al copione è lo sceneggiatore di Matilda The Musical di Roald Dahl e di Black Sea.

Ricordiamo che fino ad ora Pinocchio di Giullermo del Toro ha portato fortuna al suo regista, che ha vinto il Golden Globe e ha ottenuto la candidatura all'Oscar per il miglior film d'animazione. Già che ci siamo, ci guardiamo ancora una volta il trailer: