Guerra e rivolta: il trailer dell'epico film coreano sceneggiato da Park Chan-wook

Debutta l'11 ottobre in streaming si Netflix questo film d'azione e guerra ambientato all'epoca della dinastia Joseon e negli anni dell'invasione giapponese della Corea. Ecco trailer e trama di Guerra e rivolta.

Il titolo internazionale è Uprising. Da noi si chiama Guerra e rivolta, che pure è la traduzione letterale del titolo originale coreano. Lo vedremo in streaming su Netflix a partire dall'11 ottobre e racconta la storia di due amici diventati avversari nel contesto di una guerra senza quartieri negli anni dell'invasione giapponese della Corea, tra il 1592 e il 1598.

Una storia che nata dalla mente di Park Chan-wook, sceneggiatore assieme a Shin Cheol, e che il noto autore non ha diretto in prima persona solo perché impegnato altrove, e nello specifico nella realizzazione della serie Il Simpatizzante. La regia Park l'ha allora affidata a un suo collaboratore abituale, Kim Sang-man, mentre nel ruolo dei due protagonisti ci sono Gang Dong-won (quello di film come Peninsula e Le buone stelle) e Cheon Yeong (attore di film come Decision to Leave e Liberaci dal male).

Il primo è Cheon Yeong, un servo con notevoli doti marziali che lotta per liberarsi da una servitù ingiusta; il secondo Jong-ryeo, che di Cheon Yeong è stato il padrone: i due si incontrano dopo anni come nemici, nei panni di un soldato volontario e dell'ufficiale militare più vicino al re Seonjo, il sovrano della dinastia Joseon che regnava sulla Corea in quel periodo.

Questo è il trailer ufficiale di Guerra e rivolta.