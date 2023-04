Guardiani della Galassia Vol. 3 - Secondo le prime reazioni "è il miglior film Marvel dai tempi di Endgame"

News Cinema

"Epico. Commovente. Un capolavoro". Guardiani della Galassia Vol. 3, stando alle prime reazioni, pare aver conquistato proprio tutti. In attesa di vederlo al cinema dal 3 maggio, scopriamo dunque cosa ne pensano gli spettatori che lo hanno potuto guardare in anteprima.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema dal 3 maggio in Italia e dal 5 negli Stati Uniti. Sabato - 22 aprile - si è quindi tenuta la prima proiezione in anteprima a Disneyland Paris, con il gran cast quasi al completo - mancavano infatti all'appello Dave Bautista e Bradley Cooper. E, stando alle prime reazioni - raccolta dai Marvel Studios in una clip - pare proprio che l'MCU sia tornato ai fasti di un tempo, con la critica che definisce il capitolo finale delle avventure dei Guardiani come "il miglior film Marvel dai tempi di Endgame".



Guardiani della Galassia Vol. 3: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Guardiani della Galassia Vol. 3 - Secondo le prime reazioni è "la perfetta conclusione della trilogia"

Come sottolinea la critica, i Marvel Studios hanno faticato a trovare la propria direzione dopo Avengers: Endgame. La Fase 4 è stata infatti piuttosto altalenante, con parentesi giudicate fra le peggiori dell'intero MCU - Eternals, Thor: Love and Thunder e la serie She-Hulk - e una Fase 5 iniziata decisamente male, soprattutto dal punto di vista commerciale - il flop di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è ormai evidente a tutti. Guardiani della Galassia Vol. 3 pare però aver conquistato gli spettatori che lo hanno potuto guardare in anteprima e su Twitter già si grida al "capolavoro".

Early reactions are cranking up the volume for the biggest event of the summer. 😎



Guardians of the Galaxy Vol. 3 arrives in theaters May 5. Get tickets now: https://t.co/Owh9udqlsx #GotGVol3 pic.twitter.com/Nxp3Sle6ys — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 22, 2023

Come si evince anche dal video pubblicato dai Marvel Studios il capitolo finale della trilogia viene considerato anche la perfetta conclusione della saga, emotivamente coinvolgente e visivamente accattivante. Viene inoltre lodato anche il lavoro di James Gunn - passato ormai ai DC Studios - e la sua volontà di dare al team che ha contribuito a rendere iconico - prima della trilogia cinematografica, i Guardiani erano una squadra "minore" all'interno dei fumetti Marvel - un finale epico e coerente, che contiene tutte le risposte alle domande che il pubblico si è posto in quasi dieci anni di visione. Dopo il licenziamento di Victoria Alonso e le controversie legali di Jonathan Majors, pare proprio che la Marvel possa tornare a festeggiare. Guardiani della Galassia Vol. 3 riunisce sullo schermo lo storico cast - Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian, Pom Klementieff, Sean Gunn, Bradley Cooper (Rocket), Vin Diesel (Groot) e Maria Bakalova (voce di Cosmo il cane spaziale) - a cui si aggiungono le new entry Will Poulter (Adam Warlock) e Chukwudi Iwuji (Alto Evoluzionario). Appuntamento dunque al 3 maggio, per assistere all'ultima avventura dei Guardiani della Galassia, che sancirà la fine del team per come lo abbiamo conosciuto fino ad ora.