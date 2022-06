Guardiani della Galassia Vol.3: Maria Bakalova, la rivelazione di Borat, in un ruolo importante

News Cinema

Continua a formarsi il cast del terzo volume de I Guardiani della Galassia, ancora diretto da James Gunn. New entry la star di Borat, Maria Bakalova. Attrice e regista ne parlano su Twitter.

James Gunn su Twitter ha rilanciato la notizia pubblicata da Deadline che Maria Bakalova, la giovane attrice bulgara candidata all'Oscar per il suo sorprendente esordio in Borat, è entrata a far parte del cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 in quello che il sito definisce un "key role", ovvero uno dei ruoli principali.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Maria Bakalova la new entry nel cast

Maria Bakalova fa dunque il suo ingresso a pieno titolo nel MCU. Le riprese del film sono già concluse e del cast principale fanno parte Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Daniela Melchior e Chuk Iwuji. Sulla trama del terzo film, che sarà l'ultimo diretto da James Gunn per il ciclo, ancora non si sa niente.

Yes yes yes, okay, I guess I should be surprised it took you guys this long to get this one. @MariaBakalova96 is incredible. #gotgvol3 https://t.co/4lPsmut3q7 — James Gunn (@JamesGunn) June 6, 2022

Fun fact about Maria: She loves being a part of the Guardians so much she’d hang out on set on her days off. One of a kind. Glad you joined our slightly strange family, @MariaBakalova96! https://t.co/hTZkujLqrU — James Gunn (@JamesGunn) June 7, 2022

Gunn nel suo tweet definisce "incredibile" l'attrice, e si rivolge direttamente a lei, nel successivo, con queste parole:

"Una cosa divertente di Maria. Ama così tanto far parte dei Guardiani, che anche nei giorni in cui non lavorava era presente sul set. È davvero unica. Felice del tuo ingresso nella nostra famiglia leggermente strana".

Maria Bakalova non è da meno e risponde con questa grande dichiarazione di affetto e stima:

"GRAZIE James Gunn. Sei davvero un creatore STRAORDINARIO e per me è stato un onore grandissimo lavorare con te! La tua visione, il tuo umorismo, il tuo talento sono incredibili! Non solo questo, ma sei anche uno degli esseri umani più fantastici che ho mai incontrato! Ti voglio bene! Ti ammiro".

In attesa di scoprire che ruolo avrà nei Guardiani della Galassia vol. 3, sappiamo già che vedremo Maria Bakalova in futuro anche nell'horror Bodies Bodies Bodies e nella commedia The Honeymoon.