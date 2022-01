Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn aggiorna i fan sulla lavorazione

News Cinema

James Gunn aggiorna i fan sullo stato di Guardiani della Galassia Vol. 3, in corso di riprese, e sul prossimo Holiday Special per Disney+, che invece non è ancora stato avviato.

Chiacchierando con Collider di Guardiani della Galassia Vol. 3 e dello speciale natalizio di Guardians of the Galaxy in streaming su Disney+ a fine 2022, il regista James Gunn ha offerto ai fan un aggiornamento sulla lavorazione di questi due titoli. A che punto sono le riprese? Quali reazioni ha già ottenuto, a porte chiuse con i Marvel Studios e il suo team? Leggi anche Guardiani della Galassia 3, a quando il trailer? Risponde James Gunn

Guardiani della Galassia Vol. 3, come procedono il film e l'Holiday Special

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono iniziate a ottobre, per un'uscita prevista nel maggio 2023. James Gunn ha parlato con Collider di come procedono i lavori, concentrandosi in particolare sulle reazioni del primo tipo di pubblico con cui stia avendo a che fare: gli stessi responsabili dei Marvel Studios. Ecco cosa ha raccontato:

Va tutto alla grande. Chukwud Iwuji, che interpreta Murn in Peacemaker, è uno dei personaggi principali del film e la gente non riesce a credere quanto sia bravo. Stanno dando proprio di matto. Posso dire di essere contento. Ho dato alla Marvel qualche scena appena prima della pausa natalizia. Kevin [Feige, presidente dei Marvel Studios, ndr] è rimasto... sono rimasti tutti proprio a bocca aperta. Ma allo stesso tempo non sarà il film che la gente... è diverso da quello che la gente si aspetta. È una strada difficile da percorrere, ma finora sono contento.

Allo stesso tempo, Gunn deve pensare anche al Guardians of the Galaxy Holiday Special in streaming su Disney+, un vagamente parodistico "speciale natalizio" per il Natale 2022, le cui riprese non sono ancora cominciate. Era stata prevista una data per girare a Los Angeles, spiega, ma è saltata per le logistiche imposte dall'esplosione della variante Omicron. Gunn confessa anche di essere nella paradossale situazione di essere geloso di se stesso: tutti gli dicono che il copione di questo Holiday Special è favoloso, e gli sembra che ci sia più entusiasmo per lo speciale che per il film! "Ho passato due anni a scrivere il film e lo speciale invece l'ho scritto al volo..." Leggi anche Guardiani della Galassia Vol. 3: Chris Pratt annuncia l’inizio riprese con un video dal set