Guardiani della Galassia 3, a quando il trailer? Risponde James Gunn

James Gunn, da sempre attivo su Twitter con i suoi fan, ha risposto a chi domandava della possibilità di un trailer di Guardiani della Galassia vol.3 entro la fine del 2022.

Molti fan Marvel attendono Guardiani della Galassia vol.3 (se non altro per sapere l'eventuale destino della Gamora del 2014 apparsa in Avengers Endgame), ma con la data d'uscita collocata nel maggio 2023 ci sarà ancora molto da aspettare. Qualcuno spera almeno in un trailer prima della fine del 2022, richiesta legittima considerando che le riprese del terzo capitolo della saga diretta da James Gunn sono in corso. Proprio Gunn ha risposto a questa richiesta via Twitter. Leggi anche Guardiani della Galassia Vol. 3: Chris Pratt annuncia l’inizio riprese con un video dal set

Guardiani della Galassia vol.3, un trailer prima del 2023? Non se ne parla, secondo James Gunn

Impegnato nelle riprese di Guardiani della Galassia vol.3, reduce dal flop di The Suicide Squad - Missione suicida per la concorrenza, James Gunn trova sempre il tempo per i suoi fan su Twitter. Quando uno di loro ha chiesto quante possibilità ci siano di vedere almeno un teaser trailer del terzo capitolo delle avventure di Star Lord e soci entro il 2022, James ha semplicemente risposto: "Non esistono".

Doccia fredda, ma è plausibile, se teniamo in conto che in realtà l'anno prossimo è già previsto un contenuto marveliano relativo a Guardiani della Galassia: è il The Guardians of the Galaxy: Holiday Special collocato su Disney+ nel Natale 2022. Sovraccaricare l'annata potrebbe essere cotroproducente, senza contare che Kevin Feige dei Marvel Studios avrà sicuramente piani dettagliatissimi su cosa svelare e cosa no, riguardo allo svolgimento del Marvel Cinematic Universe nei prossimi mesi.

Gli appassionati dei Guardiani possono consolarsi (se non l'hanno già fatto) con l'apprezzato videogioco Marvel's Guardians of the Galaxy di Eidos-Montréal / Square Enix, da poco vincitore del premio come miglior narrazione agli ultimi Game Awards di dicembre.