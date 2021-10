Guardiani della Galassia Vol. 3: Chris Pratt annuncia l’inizio riprese con un video dal set

News Cinema

Il primo ciak di Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato battuto prima del previsto. A rivelarcelo è Chris Pratt con un video. Il cinecomic di James Gunn arriva al cinema il 5 maggio del 2023.

Siamo lieti di comunicarvi che la lavorazione di Guardiani della Galassia Vol. 3 è finalmente partita. Come lo sappiamo? Da Chris Pratt, che lo ha rivelato non soltanto a noi, ma al resto del mondo. Lo ha fatto tramite un video nel quale dice: "Ciao a tutti, sono Chris Pratt, sono sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3 e questo è il primo giorno". Dopodiché l'attore cambia argomento e racconta del podcast Parks and Recollection nel quale Rob Lowe e Alan Young parlano dell'omonima serie comica. Infine Pratt chiede ai suoi fan se la felpa che indossa, e su cui è stampata la bandiera degli Stati Uniti, sia abbastanza patriottica.

A special message from @prattprattpratt and his sick-ass mutton chops. Listen to him dissect his #ParksandRec character, Andy Dwyer, on this week's episode of "Parks and Recollection" with @RobLowe and @AlanYang: https://t.co/0ps1aJFd26 pic.twitter.com/wFH7PsxQrD — Team Coco (@TeamCoco) October 19, 2021

Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, ultimo atto per il Drax di Dave Bautista?

L'inizio delle riprese del film di James Gunn che fa parte della fase 4 del Marvel Cinematic Universe era stato più o meno fissato per i primi giorni di novembre. Per fortuna è stato anticipato, ed è successo proprio mentre i Marvel Studios decidevano di rimandare il debutto in sala di diversi titoli particolarmente attesi. Al momento, l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3 resta fissata per il 5 maggio del 2023. Come sappiamo, il film ha avuto una gestazione turbolenta. Il copione è pronto da tempo, come ha annunciato tempo fa il regista, che era stato licenziato dalla Disney per poi essere rimesso, anche grazie alle proteste degli attori, alla guida del cinecomic. E se qualche giorno fa vi abbiamo annunciato la presenza di Will Poulter nei panni di Adam Warlock, è probabile che nelle prossime settimane verranno annunciati nuovi personaggi e membri del cast. Del resto Gunn aveva parlato di 12 personaggi segreti.

Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3: Will Poulter è Adam Warlock

James Gunn girerà Guardiani della Galassia Vol. 3 contemporaneamente a Guardians of the Galaxy Holiday Special, uno speciale che andrà su Disney+ durante le festività natalizie. Prima di allora, i Guardiani della Galassia appariranno in Thor 4: Love and Thunder, che uscirà nel luglio del 2022. Infine, Groot delizierà i suoi fan nella serie spin off di corti animati I Am Groot.

Leggi anche Disney, slittamenti per Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2 e Indiana Jones 5

Nel cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 figurano, oltre a Chris Pratt e Will Poulter, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, più le voci di Bradley Cooper e Vin Diesel (nella versione originale)