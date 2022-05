Guardiani della Galassia 3, la trama svelata da alcune foto? [SPOILER]

News Cinema

Alcune foto dal set di Guardiani della Galassia vol.3 potrebbero aver rivelato l'ambientazione di almeno parte della vicenda, aprendo l'immaginazione alla presenza di un personaggio che i fan conoscono...

Grazie all'account Instagram di Atlanta_Filming, alcune foto dal set di Guardiani della Galassia vol. 3, chiuso pochi giorni fa al termine delle riprese, suggeriscono per lo meno l'ambientazione di questo terzo capitolo, l'ultimo di una trilogia per il regista James Gunn e il suo cast. Non solo: l'ambientazione tira in ballo un personaggio ad essa legato, ma proseguiamo in zona spoiler (pur senza certezze), con un trailer di mezzo onde evitarvi una lettura accidentale.



Guardiani della Galassia 3, svelata l'ambientazione del sequel

Le teorie di diversi fan hanno trovato solide fondamenta nelle foto di Atlanta_Filming condivise su Instagram, provenienti dal set di Guardiani della Galassia vol. 3, in arrivo al cinema nel maggio 2023. Le creature umanoidi mostrate negli scatti, incroci tra esseri umani e alieni, in abbigliamento anni Ottanta e in contesto urbano, fanno pensare a una trama che si svolgerà almeno in parte sulla Contro-Terra (Counter-Earth), un pianeta creato dall'Alto Evoluzionario (High Evolutionary), un genetista che dalla sua nascita nei fumetti Marvel nel 1966 ha via via acquisito capacità quasi divine. Seguendo la cronologia dei comic book, dicono gli esperti, la sua prima Contro-Terra, creata per essere popolata da esseri umani puri e senza superpoteri, è stata distrutta da Thanos, e ne ha in seguito plasmata un'altra, abitata da "New Men", creature che rispondono a quello che si vede in queste immagini. In effetti quindi è presto per sapere qualcosa di più del plot, ma al 90% sembra che la Contro-Terra avrà quindi almeno un ruolo di rilievo nella vicenda che coinvolgerà Star-Lord e soci. Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3 è già un record, ma in cosa? Lo rivela James Gunn