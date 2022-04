Guardiani della Galassia vol. 3 è già un record, ma in cosa? Lo rivela James Gunn

News Cinema

James Gunn ha rivelato divertito su Twitter che il prossimo Guardiani della Galassia vol. 3 è già entrato nel Guinness dei Primati. Ma esattamente per cosa?

Guardiani della Galassia vol. 3, ultimo atto della saga almeno per quanto riguarda il regista e autore James Gunn, arriverà al cinema nel maggio 2023, ma l'autore si è già divertito nel comunicare sui social una notizia spettacolare: il film è già entrato nel Guinness dei Primati, per una motivazione che è tutto un programma per quello che ci aspetta... Leggi anche Guardiani della Galassia 3 sarà l'ultimo per quel team, lo conferma James Gunn

Guardiani della Galassia vol. 3 è già nel Guinness dei Primati per...

Un ironicamente raggiante James Gunn, da sempre amante del cinema fieramente di genere, ha condiviso su Twitter una buffa notizia: Guardiani della Galassia vol. 3 è entrato nel Guinness dei Primati per "il maggior numero di makeup speciali applicati in una singola produzione"! S'intendono qui protesi speciali, "ampliamenti" del viso e via discorrendo. Il precedente detentore del record era il Grinch con Jim Carrey del 2000 (in effetti già la star da sola era in quel caso quasi irriconoscibile). Per Gunn è una vittoria simbolica: non ama particolarmente, come ha più volte sottolineato, l'eccesso di CGI, tanto che nel post scrive "Congratulazioni, gente! Grazie per mantenere in vita gli effetti sul set!" Contrappone appunto questi ultimi alla post-produzione digitale, che ad ogni modo siamo sicuri giocherà la sua abbondante parte in Guardiani della Galassia vol. 3.

Prima di quel lungometraggio il Marvel Cinematic Universe ci aspetta al cinema con, in ordine cronologico di uscita, Doctor Strange nel Multiverso della Follia (4 maggio), Thor: Love and Thunder (6 luglio), Black Panther: Wakanda Forever (novembre) e The Marvels (febbraio 2023).