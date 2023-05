Guardiani della Galassia 3, l'orgoglio di Pom Klementieff alias Mantis, l'emozione dell'Alto Evoluzionario e Warlock

News Cinema

Nella conferenza stampa dei Guardiani della Galassia vol. 3, Pom Klementieff e Karen Gillan hanno fatto un bilancio della loro esperienza interpretando Mantis e Nebula nella saga, mentre Chukwudi Iwuji e Will Poulter hanno parlato dei loro nuovi personaggi: l'Alto Evoluzionario e Warlock.

Il 3 maggio sarà al cinema Guardiani della Galassia vol. 3, il terzo capitolo della saga e il film con cui il regista e sceneggiatore James Gunn si congeda dal Marvel Cinematic Universe: è stato un momento particolare anche per una buona parte del cast, che in conferenza stampa ci ha raccontato cosa abbia significato girare questo film. Karen Gillan e Pom Klementieff, alias Nebula e Mantis, hanno fatto un bilancio della loro esperienza negli anni, mentre Chukwudi Iwuji e Will Poulter, rispettivamente Alto Evoluzionario e Warlock, ci hanno raccontato l'effetto che tutto questo ha fatto sui nuovi arrivati...



Guardiani della Galassia vol. 3, Pom Klementieff: "Mantis mi ha cambiata"

Mantis è uno dei personaggi più stralunati del Marvel Cinematic Universe e ha naturalmente un ruolo preminente in Guardiani della Galassia vol. 3. La sua interprete Pom Klementieff, spiritosa e spiazzante come il suo personaggio, va molto fiera di quello che ha ottenuto dall'empatica aliena: "Mantis e James Gunn mi hanno cambiato. Lei è empatia pura, è bello questo suo aspetto. E poi mi sono divertita a fare la stramba, è una cosa che mi viene naturale! Mi affascina poi che in questa squadra i personaggi si completino a vicenda. Per me Mantis è la colla che tiene insieme i guardiani. Rispetto a com'era prima si è evoluta, è diventata più sicura, [in Guardiani della Galassia vol. 2, ndr] ero un incrocio tra il sig. Burns e una mosca! È anche diversa da com'è nei fumetti. Mi piace che sia un personaggio femminile più assurdo e buffo, diverso dal solito, non è la tipica donna cazzuta, mi piacciono pure quei personaggi, ma ci sta la varietà."

Anche la Nebula di Karen Gillan è cambiata particolarmente nel corso degli anni e delle avventure coi Guardiani: "Non è una terribile, è solo un'incompresa! Dopo la scomparsa di Thanos ha cominciato a sbocciare davvero. Non è mai stata la figlia prediletta, e all'inizio da figlia unica non riuscivo veramente a capire questa dinamica. [...] Si potrebbe dire che ormai ci sia stato uno scambio di ruoli tra Gamora e Nebula, in un certo senso [nella squadra dei Guardiani, ndr].

Essere l'Alto Evoluzionario e Warlock in Guardiani della Galassia vol. 3

Non c'è spazio solo per gli addii in Guardiani della Galassia vol. 3, ma anche per una "calda" accoglienza. Nel caso del cattivissimo Alto Evoluzionario, genio che sogna la società perfetta tramite orridi esperimenti, Chukwudi Iwuji dimostra di aver colto subito l'importanza dell'intepretazione ma anche il senso dell'umorismo di James Gunn: "Stavamo girando la scena di ballo in Peacemaker [serie DC, ndr] e James mi fa: possiamo parlare un attimo? C'è una cosa che devo dirti. Io gli faccio: alla fine hai deciso che preferisci Chiwetel Ejiofor, eh?" Chukwudi aveva in effetti registrato un provino per l'Alto Evoluzionario, ma non si aspettava di ottenere il ruolo, e la decisione è stata subito ben accolta da Kevin Feige. Come si costruisce un folle invasato come questo villain? Iwuji ha ascoltato molta musica classica, visto che il personaggio lo fa in una delle prime scene che lo riguardano, ma soprattutto si è sforzato di capire come potesse essere al di là delle sequenze del film. "È uno che non dorme mai. È un po' un Enrico IV".

Will Poulter porta invece in scena l'essere cosmico Warlock, creato dall'Alto Evoluzionario, ma inizialmente spaesato da quello che lo circonda: una sensazione che provato lo stesso Will! "Ero il nuovo arrivato, come Warlock cercavo di capire cosa diavolo stesse accadendo! [...] Ero nervoso, amavo i Guardiani della Galassia, da fan lo apprezzavo ma non avrei mai immaginato un giorno di farne parte. Tutti mi hanno fatto sentire accettato, non solo il cast, ma proprio tutti i dipartimenti del film sono stati fantastici, simpatici." Leggi anche Guardiani della Galassia vol. 3, la recensione dell'ultimo atto a firma James Gunn

Guardiani della Galassia vol. 3, attori e attrici che non noti

Alla conferenza stampa era presente anche Sean Gunn, fratello di James e interprete di Kraglin nel Marvel Cinematic Universe. Anche in quel caso, la sua condizione di attore era simile a quella del suo personaggio: "Kraglin doveva capire quale fosse il suo posto nella famiglia. Cast e personaggi si sono evoluti in parallelo. Io ero periferico come Kraglin, ero il fratello del regista..." Arrivava dal mondo esterno, ma si è sentito poi accolto a braccia aperte. Da notare che Sean Gunn sul set ha anche recitato nel ruolo di Rocket, come riferimento per la performance capture, così com'è successo a Maria Bakalova, voce (e interprete sul set!) della cagna astronauta Cosmo. "Con la tuta del motion capture mi sentivo come una bambina, dovevo lavorare di immaginazione.", spiega l'attrice bulgara.