Greenland 2: Migration, il trailer ufficiale del nuovo film che parla di ricominciare dopo il disastro

Federico Gironi

Uscito nel 2020, Greenland era un disaster movie che funzionava bene, a partire dal protagonista Gerard Butler. Ora di quel film è in arrivo un sequel, che vedremo al cinema il prossimo anno. Ecco trailer e trama di Greenland 2: Migration.

Greenland 2: Migration, il trailer ufficiale del nuovo film che parla di ricominciare dopo il disastro

Era il 2020 e al cinema usciva Greenland, un disaster movie che non solo funzionava, ma che partiva da una premessa interessante allora e ancora più interessante, purtroppo, oggi: la catastrofe che incombeva, nel caso specifico un asteroide gigantesco che stava per abbattersi sulla Terra, non era evitabile, e tutto quello che restava da fare era capire come affrontarla, sperando di sopravvivere. Diciamo che nel contesto del mondo attuale, tra guerre effettive e incombenti, popolazioni sterminate, storiche democrazie che sono ben più che in crisi, il concetto di Greenland colpisce. E colpisce, allora, che proprio adesso, dopo un intervallo di tempo non minimo, di quel film stia per arrivare un sequel, in qualche modo altrettanto pessimista.
Si intitola Greenland 2: Migration, debutterà nelle sale americane il 9 gennaio e al momento non abbiamo notizie circa una sua uscita italiana, che però tenderemmo a dare per scontata.
Di Greenland 2: Migration torna protagonista la famiglia Garrity, papà Gerard Butler, mamma Morena Baccarin e figlio, che dopo essere riusciti a rifuguarsi nel bunker in Groenlandia e aver evitato di morire in seguito alle devastazioni provocate dall'asteroide, devono ora lasciare quel luogo non più tanto sicuro sicuro per affrontare un lungo viaggio attraverso un mondo più o meno post-apocalittico, evitare nuovi pericoli, trovare una nuova casa e ricominciare una nuova vita.
Qui di seguito c'è il primo trailer ufficiale di Greenland 2: Migration.

Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
