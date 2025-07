Green Family: primo ciak per la commedia di Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico

News Cinema

Iniziano oggi, 14 luglio, le riprese di Green Family, diretto da Giambattista Avellino e con protagonisti Giulia Bevilacqua e Maurizio Lastrico. La lavorazione proseguirà per 6 settimane e si girerà a Roma. La sceneggiatura è opera di Michele Abatantuono e Lara Prando, e gli altri interpreti sono Andrea Pennacchi, Giorgio Colangeli e Luca Ravenna.

Green Family è prodotto da Sonia Rovai con Claudio Falconi per Wildside, società del gruppo Fremantle, e da M.Theresia Braun e Roberto Amoroso per Alfred Film. Il film sarà distribuito da Vision Distribution.

Di cosa parla Green Family? Ecco la breve sinossi del film:

Una famiglia sull'orlo della crisi decide di scappare dalla città e di rifugiarsi in una vecchia fattoria in campagna, convinta che il ritorno alla natura sia l'unica vera soluzione. Ma il sogno bucolico si trasforma presto in un'esilarante lotta per la sopravvivenza. Scappare dalla città è facile. Scappare da sé stessi, un po’ meno.

Giambattista Avellino: chi è il regista di Green Family

Green Family non è certo la prima regia cinematografica di Giambattista Avellino, che ha esordito dietro alla macchina da presa nel 2007 con Il 7 e l'8, diretto insieme a Ficarra e Picone. La collaborazione con il duo comico, cominciata scrivendo il copione di Nati stanchi (2001),si rinnova ne La matassa (2009). Il 2011 è invece l'anno di C'è chi dice no, una commedia con Paola Cortellesi, Luca Argentero e Paolo Ruffini. Seguono 2 film tv prodotti direttamente da Sky Italia ed entrambi con un cast corale: Un Natale per due (2011) e Un Natale con i fiocchi 2012. Nel primo recitano, fra gli altri, Enrico Brignano, Alessandro Gassmann, Claudia Potenza, Paolo Sassanelli e Chiara Francini. Tra gli interpreti del secondo troviamo sempre Alessandro Gassmann, affiancato però da Silvio Orlando, Carla Signoris e Valentina Lodovini. Avellino ha scritto infine il copione di Finalmente Soli.

Prima di dedicarsi al cinema, Giambattista Avellino è stato sceneggiatore di fumetti come Skorpio e Lanciostory, dopodichè ha lavorato come conduttore radiofonico e come autore televisivo. Ha collaborato a lungo con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini per trasmissioni come Casa Vianello, Crociera Vianello, Il gioco dei 9, Zig Zag, Pressing e Sandra e Raimondo Show. Ha lavorato anche a Quelli che il calcio e Le Iene.