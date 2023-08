Grave furto al Teatro Patologico di Roma: atto vile e vergognoso!

News Cinema

L'associazione creata da Dario D'Ambrosi, lodata e premiata in tutto il mondo, ha subito questa notte un grave furto. Al fondatore e a tutti i ragazzi del Teatro Patologico di Roma va la nostra solidarietà.

Per quanto ci è stato possibile, abbiamo sempre cercato di dare visibilità alle meritevoli attività del Teatro Patologico di Roma, l'associazione creata oltre 30 anni fa da Dario D'Ambrosi e che ha come scopo principale quello di dare la possibilità a persone con disabilità fisica e psichica di entrare in contatto con il magico mondo del palcoscenico.

Il Teatro, che ha la sua sede stabile in Via Cassia 472 a Roma, ha subito la notte scorsa un gravissimo furto. Oltre ad essere stati portati via materiali tecnici indispensabili alle attività dell'associazione, sono stati rubati anche molti dei premi che il teatro ha ricevuto in tutto il mondo in questi tre decenni. Un atto davvero vile e vergognoso che ci riempie di rabbia e tristezza. Facciamo nostre le parole di Dario D'Ambrosi, che vi riportiamo qui sotto, parole di profondo sdegno ma non di rassegnazione.

Subire un furto è sempre un trauma, per tutti. Ma pensare che si venga a rubare in un luogo “sacro” come il Teatro Patologico, dove si lavora intensamente (e faticosamente) con ragazzi con disabilità psichica e fisica, è qualcosa di tremendamente angosciante. Portare via tutto il materiale necessario per proseguire le attività di teatro- terapia, in grado di migliorare le condizioni fisiche e mentale dei ragazzi diversamente abili che seguono le nostre attività, dimostra che la società in cui viviamo ha davvero toccato il fondo. Oltre al materiale tecnico sono stati portati via anche i premi ricevuti in tutto il mondo dal Teatro Patologico. E questo significa ancora di più colpire al cuore un’Associazione apprezzata e rispettata a livello internazionale.

Questo gravissimo fatto comunque non ci fermerà nel proseguire, nonostante il danno economico molto grande, il nostro percorso di lavoro artistico, sociale e culturale con i nostri ragazzi.

Anzi, sono sicuro che questa amara vicenda ci darà ancora più la forza nel credere nel nostro lavoro, serio e riconosciuto in tutto il mondo (dall’ONU al Parlamento Europeo).

E’ chi non ha rispetto dei disabili che deve essere considerato un “escremento” della società.

Dario D'Ambrosi

Per chi volesse esprimere la sua solidarietà o dare sostegno al Teatro Patologico, segnaliamo il sito ufficiale: https://teatropatologico.com/.